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Iberdrola supera los 11.000 MW de capacidad instalada en Estados Unidos

Con una inversión de 16.000 millones de euros prevista hasta 2028, Iberdrola destinará 4.000 millones a nuevas centrales de generación en Estados Unidos

Iberdrola alcanza en los Estados Unidos una capacidad de generación de 11.000 megavatios.

Iberdrola alcanza en los Estados Unidos una capacidad de generación de 11.000 megavatios. / Archivo

EP

Madrid
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Iberdrola ha alcanzado los 11.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en los Estados Unidos, donde opera cerca de un centenar de plantas de generación en 25 estados a través de su filial Avangrid, según ha informado este jueves en un comunicado.

La capacidad de generación de Iberdrola en los Estados Unidos ha superado ya la potencia instalada total de 9 de los 27 países de la Unión Europea, y puede atender la demanda anual de siete millones de estadounidenses, según ha asegurado la compañía.

De hecho, en los últimos meses, Iberdrola ha puesto en marcha cinco centrales con 850 MW de capacidad en los estados de Texas (la planta fotovoltaica True North, de 321 MW); California (Camino Solar, de 57 MW); Oregón (Daybreak Solar y Bakeoven Solar que suman 269 MW) y Ohio (Powell Creek, de 202 MW).

Asimismo, el grupo ha explicado que la instalación de nuevas centrales es "especialmente relevante dado el escenario de fuerte crecimiento de la demanda", sobre todo en los hogares, la industria y los centros de datos.

Además, Iberdrola ha recordado que dispone de una cartera de proyectos para continuar creciendo en la actividad de generación e impulsando un modelo energético "seguro, autosuficiente, competitivo y sostenible" en los Estados Unidos.

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En definitiva, la compañía prevé invertir 16.000 millones de euros en los Estados Unidos entre 2025 y hasta 2028, de los que 12.000 millones se destinarán a infraestructuras de redes de transporte y distribución y 4.000 millones a nuevas centrales de generación.

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