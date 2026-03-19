La Generalitat paga 500 euros al mes a jóvenes que están opositando: quién puede optar y cómo funciona

Preparar unas oposiciones exige tiempo y dinero, y no todo el mundo puede permitirse estudiar sin ingresos. Con esa realidad sobre la mesa, la administración catalana ha activado una medida poco habitual: una ayuda económica mensual para jóvenes que se preparan procesos selectivos de la propia Generalitat.

En concreto, la Generalitat de Catalunya paga 500 euros brutos al mes a opositores de hasta 30 años que cumplan determinados requisitos académicos y administrativos. La medida forma parte de la estrategia de relevo generacional en el empleo público y está respaldada por bases reguladoras oficiales publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el boletín donde se difunden todas las disposiciones normativas del Govern.

La finalidad es clara: reducir barreras económicas para que más jóvenes cualificados puedan acceder a la función pública catalana en un momento en que se prevén numerosas jubilaciones.

Quién puede solicitar la ayuda

Según la información institucional de la Generalitat de Catalunya, los principales requisitos son:

Edad máxima de 30 años en el momento de la solicitud

en el momento de la solicitud Estar preparando oposiciones convocadas por la Generalitat

Disponer de la titulación exigida para el cuerpo o escala correspondiente

para el cuerpo o escala correspondiente Cumplir los criterios académicos que marque cada convocatoria

No percibir otras ayudas incompatibles

Acreditar dedicación efectiva a la preparación

La cuantía es de 500 euros mensuales y puede percibirse durante un máximo de 12 meses, o hasta la fecha de las últimas pruebas del proceso selectivo.

Cómo hacer la solicitud paso a paso

Aunque las bases ya están aprobadas, las ayudas se conceden mediante convocatorias específicas. El procedimiento habitual es:

Consultar la convocatoria activa en el portal de trámites de la Generalitat Rellenar la solicitud telemática Adjuntar documentación académica y acreditaciones requeridas Presentar la solicitud dentro de plazo Esperar resolución oficial

Toda la normativa, condiciones y actualizaciones pueden consultarse en el DOGC, fuente oficial donde se publican las órdenes reguladoras y convocatorias.

Por qué se ha puesto en marcha

La administración catalana afronta en los próximos años un volumen elevado de jubilaciones y necesita atraer perfiles jóvenes. Con esta ayuda, el Govern busca ensanchar la base de aspirantes, modernizar plantillas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

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Para quienes ya estaban valorando opositar, la medida puede suponer un apoyo relevante para cubrir gastos de academias, temarios o manutención durante el periodo de estudio.