Extremadura se quedará sin representación en la DO Cava

Los productores de cava extremeños no concurrirán a las próximas elecciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava (CRDO), lo que supondrá que Almendralejo pierda su representación en este órgano de decisión. Así lo han anunciado la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) y Apag Extremadura Asaja, que atribuyen esta situación a la "pinza-alianza" entre productores catalanes y de Requena.

Las elecciones, previstas para el próximo 7 de mayo, determinarán los nuevos representantes del sector, pero esta unión entre territorios ha impedido que Almendralejo pueda presentar una candidatura propia al no alcanzar el número mínimo de agricultores exigido para obtener representación. De este modo, la capital de Tierra de Barros quedará fuera de un órgano en el que hasta ahora compartía responsabilidades con el representante valenciano.

Fuerte competencia

Desde las organizaciones agrarias explican que el origen de esta situación se remonta al pasado mes de enero, cuando el representante almendralejense, Juan Antonio Álvarez Lázaro, se abstuvo en una votación sobre la prohibición durante tres años de ampliar la superficie de viñedo de cava. Esta decisión permitió a la Junta de Extremadura recurrir la medida, defendiendo que las ampliaciones se regulen con criterios técnicos y de mercado y no mediante restricciones generalizadas.

En este sentido, la Comunidad de Labradores y Apag Extremadura Asaja consideran que el rechazo de catalanes y valencianos a permitir el crecimiento del viñedo en Almendralejo responde a la fuerte competencia que supone la zona por la calidad de sus vinos base, lo que ha generado un bloqueo que deja sin voz a los productores extremeños dentro del Consejo Regulador.

Además, ambas organizaciones han puesto el foco en la postura de otras entidades agrarias, cuestionando si mantendrán su defensa inicial de la ampliación del viñedo o si, por el contrario, se alinearán con posiciones restrictivas, lo que, a su juicio, evidenciaría contradicciones en el sector.

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A pesar de esta situación, desde el sector extremeño se insiste en que continuarán defendiendo los intereses de los viticultores, tanto dentro como fuera del Consejo Regulador. Asimismo, recuerdan que durante etapas anteriores de representación conjunta se alcanzaron algunos de los mejores resultados del subsector, con incrementos en la producción y precios históricos, lo que refuerza su apuesta por seguir luchando por el futuro del cava extremeño.