Escribano ofrece al Gobierno frenar la fusión entre Indra y E&EM para continuar en el cargo

Ángel Escribano ha tomado la decisión de seguir al frente de Indra pese a la presión del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la cotizada ha ofrecido al Ejecutivo frenar la fusión entre Indra y E&M, su compañía familiar, a cambio de continuar en el cargo. La tecnológica ha convocado consejo extraordinario este jueves a las 15 horas para decidir la continuidad o no de su presidente ante la ofensiva de Moncloa.

La opción que ahora plantea Escribano salvaría el "conflicto de interés existente" entre ambas empresas, que según la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dificulta la continuidad del empresario madrileño al frente de Indra. Cabe recordar que Escribano es el propietario junto a su hermano Javier de la empresa industrial madrileña que se pretende integrar y a su vez son los segundos mayores accionistas de la cotizada con el 14,3% de las acciones tras la SEPI que cuenta con el 28% de los títulos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la SEPI trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el "supuesto problema de conflicto de interés" que se ha planteado en la compañía. "Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión", ha dicho Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

En un duro comunicado lanzado este miércoles por la noche, la SEPI pidió a la compañía tecnológica española que "resuelva el conflicto de interés existente para continuar con la integración de Escribano (EM&E)". En ese escrito, la SEPI expresa su preocupación por "el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora".

El organismo público subraya "que una eventual operación con EM&E no puede plantearse como una vía para resolver ese conflicto de interés, ni tampoco puede estar condicionada por él". A su juicio, esta situación "debe aclararse previamente antes de seguir avanzando en el análisis". Por ello, la SEPI ha pedido que el conflicto quede resuelto antes de continuar con la evaluación de la operación y de tomar una decisión que resulte lo más favorable posible para Indra.

Noticias relacionadas

El directivo traslada que cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y su reelección como presidente, así como el proyecto de la firma. Asimismo, Escribano también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saliese adelante. Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la fabricante de motores vasca Sapa, que cuenta con el 7,94% de las acciones y que ya ha trasladado que votará lo mismo que la SEPI.