Romualdo dejó la obra para dedicarse al cultivo del pistacho: “Lo veo muy bueno, tremendamente bueno”

El año 2013 fue crítico en el contexto de la gran recesión económica española. Como exponen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía se retrajo un 1,4% en el conjunto del año, siendo el tercer año consecutivo de la caída del PIB.

Para paliarlo, se implementaron fuertes medidas de austeridad en distintos sectores, haciendo que el paro alcanzara, durante el primer trimestre del 2013, cifras estratosféricas y que algunos decidieran cambiar de oficio, y hasta de sector. Este es el caso de Romualdo González, un hombre que dejó la construcción para dedicarse al cultivo de pistachos.

De las obras al campo

Como ha explicado en Agrolife podcast, González decidió abandonar su ciudad natal, Benamaurel (Granada) en busca de nuevas oportunidades: “La gente se iba del pueblo porque allí no había con qué vivir. Entonces fuimos todos a Levante”.

Pronto empezó a trabajar en hostelería, jardinería, albañilería y como encofrador en Benidorm. No obstante, catorce años después, la crisis económica llegó y arrasó con todo: “Con la crisis, pues lo que es la construcción... fue un fracaso", expresó durante la entrevista en YouTube.

En ese momento de incertidumbre, sopesó todas sus opciones: en la ciudad, el cultivo de azafrán se valoraba muy bien, pero era demasiado caro. Así que, tras irse durante un tiempo a estudiar al extranjero, decidió darle una oportunidad a los pistachos: “El padre de un amigo mío que tiene un tostadero me decía: 'Romualdo, pon pistacho, que esta tierra es de poner pistacho, que tenemos el clima, que este es el mejor sitio para ponerlo'".

Así fue cómo Romualdo se adentró en el campo de los pistachos: compró una pequeña parcela de 3.000 euros y luego se formó en el Centro Agrario El Chaparrillo, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), centro referente en el sector del pistacho, sin saber el gran cambio que daría su vida.

Cuando el campo da frutos

El pistacho se ha consolidado como un alimento con gran demanda en España, lo que le ha convertido a la vez en un producto altamente rentable. Según la Encuesta de Precios de la Tierra 2024 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio de la hectárea de frutos secos en secano se sitúa en 7.261 euros, mientras que para los frutos secos en regadío la cifra asciende a 15.949 euros por hectárea.

El cultivo de pistachos comenzó a dar fruto -nunca mejor dicho- para Romualdo 11 años después de haberse iniciado en el sector. Empezó a recoger su producción mucho antes de eso, pero la estabilidad vino mucho después: “Desde que yo estoy contento, contento, 11 años”, admitió.

En lugar de vender el fruto en bruto, decidió tostarlo y comercializarlo directamente desde el pueblo: “Para que nos fuese más rentable, lo hemos comercializado nosotros... lo hemos tostado allí, en el pueblo, y lo hemos vendido en bolsas", dándole su valor añadido.

Desde entonces, su mejor año, hablando de ganancias, ha sido 2024: "Habrán salido unos 18.000" euros por hectárea. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece, ya que, a veces, los gastos hacen que los ingresos mengüen: "El año pasado se fueron, entre agua y abono, 3.000 y pico euros", por lo que estima un beneficio de cerca de 3.000 euros por hectárea.

Las claves para un buen cultivo

La producción de pistachos está marcada por la alternancia productiva y depende de muchos factores: "No es llegar y tengo un trozo de tierra y ya está: pongo los pistachos y punto. Tienes que ver la climatología que tiene el entorno, tienes que ver si la tierra es buena... Todas esas cosas", explica Romualdo en el pódcast. Es algo que “se aprende todos los días”.

El cultivo de pistachos depende fundamentalmente del clima. El más ideal son los inviernos fríos, entre 700 y 1.500 horas de frío a menos de 7º C, y los veranos calurosos y secos, para evitar las enfermedades fúngicas y hacer que los frutos maduren correctamente: “Ya le puedes echar oro molido como si fuese abono, que como no tengas las horas de frío tú tienes pistacho de árbol, pero para comer, ninguno, porque no echa”.

El suelo es clave para el pistacho. Este árbol prospera en terrenos que drenan bien el agua, ya que no tolera los encharcamientos y puede sufrir asfixia de raíces si el subsuelo permanece húmedo. Los suelos con textura arenosa y arcillosa permiten que el agua se infiltre sin quedar retenida.

No obstante, también se debe tener en cuenta la polinización, ya que depende del viento: “Tienes que ver por dónde te viene el aire” para colocar los árboles macho. Los árboles macho producen el polen que fecunda las flores femeninas, encargadas de producir los frutos. Romualdo, en su finca, usa un marco de plantación de 7x6 metros, lo que permite unas 238 plantas por hectárea.

Imagen de una plantación de pistachos en la finca de la UCO en Rabanales / Manuel Murillo

Un sector próspero

España ha experimentado un crecimiento muy acelerado de la superficie dedicada al pistacho, pasando de solo unas miles de hectáreas hace una década a cifras que superan las 80.000 hectáreas plantadas en 2024, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aunque no existe un número exacto de marcas registradas, hay cientos de empresas comercializadoras, productores ecológicos y agrupaciones locales que operan en este mercado, desde cooperativas tradicionales hasta sociedades agrarias centradas en el pistacho.

Una de estas iniciativas es Terruza Pistacho, la marca impulsada por Romualdo. El nombre del sello honra a su abuelo, conocido en su pueblo como El Terruza, y forma parte de una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) en la que participan otros diez productores de pistacho, con maquinaria propia para pelar y secar los frutos en menos de 24 horas.

Romualdo se muestra optimista sobre las perspectivas del sector: “Lo veo muy bueno, tremendamente bueno. La gente dice que se está sembrando mucho, pero es que somos muchos en el mundo y esto es una planta que solo hay unos sitios específicos donde se puede poner. España es el sitio donde más se puede poner pistacho”.

Y en cuanto al futuro, también tiene claras sus prioridades: “Me gustaría poner un poco más [de árboles de pistachos], porque me gusta esto, y para que me ayude en un futuro para mi jubilación”.