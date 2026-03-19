Los expertos recomiendan tener esta cantidad de dinero en efectivo en casa “para las emergencias”

Cuando todo lo digital se detiene, el efectivo vuelve a ser rey. Un apagón, una caída de los datáfonos o una emergencia médica pueden convertir unas monedas olvidadas en casa en la diferencia entre un problema y una solución rápida. La clave, dicen los especialistas, no es acumular grandes sumas bajo el colchón, sino contar con liquidez inmediata para cubrir gastos esenciales durante unos días.

No hace falta guardar miles de euros. Varios economistas coinciden en que basta con una cantidad razonable que permita comprar comida, pagar transporte o adquirir medicamentos si los sistemas electrónicos fallan.

Uno de ellos es Luis Garvía, profesor y divulgador financiero, que recomienda disponer en casa de un colchón equivalente a los gastos básicos de un par de semanas. Según recoge COPE, Garvía explicó que ese margen permite cubrir supermercado, gasolina o farmacia sin depender de tarjetas o transferencias si surge una contingencia.

En la misma línea se mueven otros analistas de planificación financiera doméstica, que rebajan el enfoque alarmista: no se trata de esconder grandes sumas, sino de tener efectivo accesible para el día a día en situaciones excepcionales.

El economista Niño Becerra, muy conocido también por sus opiniones sobre finanzas, también se desmarca de la idea de tener grandísimas cantidades en efectivo guardadas, pues no lo considera imprescindible. “Es necesario tener entre 70 y 100 euros para las emergencias”, aconseja el experto.

¿Cuánto dinero es “razonable” tener en casa?

Las horquillas varían según el tamaño del hogar y el nivel de gasto, pero las referencias más prudentes apuntan a cifras modestas:

Una persona sola: entre 70 y 150 euros .

. Pareja: entre 150 y 300 euros .

. Familia con hijos: entre 300 y 600 euros.

Son importes pensados para cubrir necesidades básicas durante varios días, no para sustituir ahorros ni fondos de emergencia bancarios.

Organismos públicos respaldan este enfoque de prudencia. El Banco de España recuerda que el efectivo sigue siendo un medio de pago legal y útil ante incidencias técnicas, aunque recomienda que el grueso del ahorro permanezca en cuentas seguras y líquidas. A nivel europeo, el Banco Central Europeo incluye el dinero en metálico dentro de los elementos prácticos que pueden ayudar en interrupciones temporales de servicios.

Ventajas y riesgos de guardar efectivo

Tener una pequeña reserva aporta autonomía inmediata, pero conviene mantener el equilibrio. Acumular demasiado dinero en casa incrementa el riesgo de robo, pérdida y deterioro del valor por la inflación. Además, los expertos aconsejan poder justificar siempre el origen de cantidades elevadas.

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La estrategia más sensata combina una reserva física moderada para imprevistos cotidianos y un fondo de emergencia en el banco para gastos mayores. Porque, cuando lo imprevisto ocurre, la tranquilidad también se guarda en billetes pequeños.