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Celebración tradicional

¿Cuándo es el Día del Padre 2026? Estas son todas las fechas, por países

La festividad es laborable en algunas comunidades

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Un padre, con sus dos hijos, a la entrada de un colegio en el primer día de la vuelta al cole tras las vacaciones de verano

Un padre, con sus dos hijos, a la entrada de un colegio en el primer día de la vuelta al cole tras las vacaciones de verano / Shutterstock

Goundo Sakho

Goundo Sakho

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¿Cuándo es el Día del Padre en el 2026? La festividad suele tener fecha fija, pero en ocasiones no es fácil de recordar y un olvido puede dejar a uno en situación incómoda.

Además, el día de celebración de esta tradición varía en función del país. En lugares como España e Italia se festeja el 19 de marzo (por San José, padre de Jesús), debido a la tradición cristiana. Pero en muchos otros se conmemora el tercer domingo de junio, por influencia de EEUU.

En el país norteamericano, la iniciativa de celebrar un Día del Padre partió de Sonora Smart, una mujer que en 1910 quiso homenajear a su progenitor por haberla criado en solitario, a ella y a sus cinco hermanos.

De EEUU al mundo

La festividad fue ganando adeptos con los años (quedó institucionalizada en 1966 de la mano del presidente Lyndon B. Johnson) y desde EEUU se extendió por gran parte del mundo.

A España llegó en 1948, cuando Manuela Vicente Ferreo, una maestra que impartía clases en la escuela Santo Ángel de la Guarda (Madrid), decidió adoptar la celebración para que sus alumnos pudieran preparar regalos a sus padres como en el Día de la Madre.

Promoción de unos grandes almacenes

Manuela, o Nelly, como la llamaban sus más cercanos, también era columnista en algunas revistas y diarios de la época. A través de sus artículos, empezó a promocionar el Día del Padre y, en 1953, los almacenes Galerías Preciados decidieron tomar su iniciativa para vender productos especiales para la fecha.

La empresa quiso contratar a Manuela y esta aceptó a cambio de que también contratara a sus alumnas graduadas.

La campaña tuvo tanto éxito que, en los siguientes años, otros grandes comercios, como El Corte Inglés, se le unieron.

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Fecha del Día del Padre 2026 por países

  • 23 de febrero: Rusia.
  • 19 de marzo: España, Andorra, Bélgica (Amberes), Bolivia, Croacia, Honduras. Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mozambique, Portugal, Suiza (cantón Ticino. Resto del país: primer domingo de junio)
  • 8 de mayo: Corea del Sur.
  • 11 de mayo: Rumanía.
  • 18 de mayo: Tonga.
  • 1 de junio: Lituania y Suiza (excepto Ticino).
  • 5 de junio: Dinamarca.
  • 8 de junio: Austria, Bélgica.
  • 15 de junio: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Birmania, Brunéi, Canadá, Camboya, China, Curaçao, Chipre, República Checa, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, Namibia, Nigeria, Omán, Países Bajos, Palestina, Pakistán, Qatar, Reino Unido, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue.
  • 17 de junio: El Salvador, Guatemala.
  • 21 de junio: Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Uganda.
  • 23 de junio: Nicaragua, Polonia.
  • 29 de junio: Haití.
  • 12 de julio: Argentina (Provincia de Jujuy).
  • 13 de julio: Uruguay.
  • 30 de julio: República Dominicana.
  • 8 de agosto: Taiwán.
  • 10 de agosto: Brasil y Samoa.
  • 24 de agosto: Argentina (provincia de Mendoza).
  • 7 de septiembre: Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea.
  • 14 de septiembre: Letonia.
  • 5 de octubre: Luxemburgo.
  • 9 de noviembre: Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia.
  • 12 de noviembre: Indonesia.
  • 5 de diciembre: Tailandia.
  • 26 de diciembre: Bulgaria.

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