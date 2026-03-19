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Cinco trenes AVE sufren retrasos por una incidencia en un Ouigo Madrid-Sevilla

Adif interrumpió la circulación en la línea AVE Madrid-Sevilla a las 9:38 horas tras detectarse una alarma de eje caliente en un tren Ouigo, restableciéndose el servicio a las 10:14 horas

Archivo - El nuevo tren de alta velocidad Ouigo a su llegada a la estación María Zambrano. A 15 de enero de 2025 en Málaga, Andalucía (España).

Archivo - El nuevo tren de alta velocidad Ouigo a su llegada a la estación María Zambrano. A 15 de enero de 2025 en Málaga, Andalucía (España). / Álex Zea - Europa Press - Archivo

Redacción

Sevilla
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La alta velocidad Madrid-Sevilla ha sufrido este jueves una interrupción de aproximadamente media hora a su paso por la provincia de Toledo debido a una incidencia en un tren de Ouigo, provocada por el sobrecalentamiento en una de sus rodaduras, lo que ha afectado a varios servicios ferroviarios con retrasos medios de unos 20 minutos.

Incidencia en la línea AVE Madrid-Sevilla a la altura de Toledo

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este jueves de la suspensión durante media hora de la alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Toledo por el calentamiento en una rodadura de un tren Ouigo que hacía el trayecto desde la capital de España a Sevilla. Se han visto afectados cinco trenes, con un retraso medio de 20 minutos.

El incidente se ha producido a las 09:38 horas cuando un Ouigo Madrid-Sevilla se ha tenido que detener en vía I entre Mora, Orgaz y Urda --en la provincia de Toledo-- "por alarma de eje muy caliente", según ha explicado Adif a Europa Press.

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A las 09:42 horas ha quedado interrumpida la circulación por la otra vía "para reconocimiento de la composición". En torno a las 10:14 horas se ha recuperado el servicio, tal como ha detallado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El incidente ha obligado a cortar algo más de 30 kilómetros de vía.

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