Catalunya abre la segunda convocatoria de solares: permitirá incluir edificios a rehabilitar para ampliar el alquiler asequible

La Generalitat da un paso más en su estrategia de vivienda con la segunda convocatoria de la reserva pública de solares. Tras una primera convocatoria anunciada el pasado mes de enero, donde se publicaron solares para construir hasta 2.000 viviendas de alquiler asequible, el Govern ha anunciado una segunda que introduce como gran novedad la posibilidad de incluir edificios que necesiten obras de rehabilitación.

Con ello, el Govern pretende ensanchar la base de suelo y activos disponibles, atraer más inversión —también privada— y acelerar la creación de vivienda de alquiler asequible. Esto permitirá incorporar activos que hasta ahora quedaban fuera del programa. Además, podrán presentarse solares que no cumplían anteriormente las condiciones urbanísticas pero que ahora sí están disponibles para edificar.

El plazo de inscripción ya está en marcha y se extenderá hasta el 15 de junio de 2026. La iniciativa forma parte del mecanismo diseñado por el Govern para movilizar suelo público y promover vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada. Siguiendo el modelo anunciado durante la primera convocatoria, la administración mantiene la titularidad del suelo y ofrece a los promotores un derecho de superficie de hasta 75 años, junto a financiación de hasta el 100% de las promociones a través del Institut Català de Finances en condiciones preferentes. A ello se suma una subvención mensual que cubre la diferencia entre el alquiler protegido y el precio de mercado, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los proyectos.

Reserva para jóvenes

El Govern busca así implicar tanto a operadores públicos como privados y del tercer sector en un “cambio de modelo” que permita aumentar la oferta de vivienda asequible de forma sostenida. Como parte de este esquema, al menos el 25% de las viviendas se reservarán para jóvenes. A su vez, la consellera ha enmarcado esta medida dentro de un paquete más amplio de políticas, remitiéndose al tope al alquiler, la compra de viviendas mediante tanteo y retracto o el fondo de emancipación, subrayando que el reto del acceso a la vivienda sigue siendo “inmenso”. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que Catalunya cuenta “por primera vez con una política de vivienda propia” orientada a garantizar precios razonables, durante la presentación de esta nueva convocatoria en Montgat (Maresme).

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Como referencia, Paneque ha recordado que la primera convocatoria logró movilizar 670 solares con capacidad para más de 22.000 viviendas. De hecho, algunos de esos proyectos ya están en marcha, como las promociones en el Turó del Sastre, en Montgat, donde se están construyendo 129 viviendas de alquiler asequible impulsadas por Habitatge Metròpolis Barcelona. Con esta segunda convocatoria, la Generalitat aspira a ampliar el alcance del programa, incorporar más suelo —y ahora también edificios a rehabilitar— y acelerar la llegada de nuevas viviendas a un mercado marcado por la escasez y el encarecimiento de los precios.