La Cambra cifra en 53.800 millones la inversión necesaria en infraestructuras en Catalunya hasta 2043 y alerta de una ejecución estatal de solo el 41%

Si días atrás se fijaron en Rodalies, este jueves la Cambra de Comerç de Barcelona ha abierto el foco y ha analizado la situación de las inversiones en todas las infraestructuras de movilidad en Catalunya. La entidad ha alertado de un déficit “persistente” en este ámbito y ha cifrado en 53.800 millones de euros el desembolso necesario hasta 2043 para converger con su peso económico, equivalente al 19% del PIB estatal.

El informe, el primero elaborado por el Observatori d’Infraestructures y presentado en un foro con un centenar de personas en la sede de la Diagonal, constata una vez más que la ejecución real de la inversión estatal se sitúa muy por debajo de lo presupuestado. "Catalunya necesita un esfuerzo sostenido en este ámbito, que necesita las administraciones pero también un gran pacto de país", ha subrayado el presidente de la Cambra, Josep Santacreu.

Mejora reciente

En concreto, entre 2021 y 2023 el Estado ejecutó de media solo el 41% de las inversiones previstas en el país, con cifras que oscilan entre el 36% en 2021 y el 45% en 2023. “Se presupuesta al alza, pero se ejecuta a la baja”, resume el documento, que atribuye este desfase a problemas estructurales de planificación y gestión.

La cámara encaja que, aunque los presupuestos recientes se han acercado más al criterio del 19% fijado en la disposición adicional tercera del Estatut —que vinculaba la inversión estatal al peso del PIB catalán—, este umbral no se cumple en términos de ejecución real. De hecho, recuerda que solo se ha reconocido el déficit correspondiente a los años 2007 (ya liquidado) y 2008 (en proceso).

Un tren de la R4 de Rodalies en Vacarisses. / Oscar Bayona / RG7

El resultado es un déficit acumulado en el stock de capital en infraestructuras. Catalunya se sitúa actualmente por debajo del 16% del total estatal —en torno al 15,5%—, lo que equivale a un desfase de unos 16.200 millones de euros respecto al nivel que le correspondería por su peso económico respecto al resto del Estado, una reclamación que se repite desde hace lustros desde el tejido económico, político y social.

Inversión necesaria de 2.773 millones

Para corregir esta brecha, el informe estima que sería necesaria una inversión media anual de 2.773 millones de euros entre 2026 y 2043, sumando tanto el conjunto de administraciones como el sector privado. Esta cifra ascendería a 2.987 millones anuales si se incluye el IVA y determinados ámbitos adicionales.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de madurez de los proyectos. La Cambra señala que dispone de un listado de actuaciones que sumarían hasta 53.800 millones de euros, pero advierte de que “un buen número de ellos no están planificados o no disponen de estudios ni proyectos”. A esta carencia se suma la “falta de transparencia de la Administración General del Estado”.

Infraestructura ferroviaria de la R1 de Rodalies. / Manu Mitru

El informe insiste en que es “fundamental impulsar y tramitar los proyectos estratégicos de país” para convertirlos en inversiones ejecutables y revertir los bajos niveles de ejecución actuales, algo que días atrás ya reclamó el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, en una conferencia en el Cercle d'Infraestructures.

El ejemplo de Rodalies

La diagnosis se ilustra con el caso de Rodalies. En el momento de redactarse el plan 2020-2030, el programa de mantenimiento y reposición de activos preveía unos 1.000 millones de euros. Sin embargo, tras los episodios de incidencias registrados en enero de 2026, que evidenciaron el deterioro de la red gestionada por Adif en Catalunya, esta partida se ha elevado a más de 2.200 millones para el conjunto del periodo.

Más allá del ferrocarril, la Cambra plantea un paquete de actuaciones prioritarias hasta 2030 que requerirían inversiones superiores a 14.500 millones de euros —un 72% a cargo del Estado—, lo que equivale a unos 2.900 millones anuales. Entre ellas figuran la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el desarrollo del corredor mediterráneo, mejoras en la red viaria como la B-40 o los accesos a los puertos, así como nuevas infraestructuras hídricas basadas en la desalinización y la regeneración.

Un tren de mercancías en el Port de Barcelona. / RICARD CUGAT

Proyectos identificados

A más largo plazo, el conjunto de proyectos identificados hasta 2043 asciende a más de 53.800 millones de euros, ha detallado la directora de estudios de infraestructuras de la entidad, Alícia Casart. Según la Cambra, esto implicaría que la inversión anual del Estado en Catalunya sería 2,3 veces superior a la ejecución real reciente del Ministerio de Transportes —que en 2023 fue de 960 millones— y ligeramente por encima de los niveles actualmente presupuestados.

“El problema no es solo de recursos, sino de gobernanza, planificación y capacidad de ejecución”, concluye el informe, que reclama acelerar los trámites, mejorar la coordinación institucional y garantizar una cartera de proyectos madura para revertir el déficit histórico de infraestructuras en Catalunya.