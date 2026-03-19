Un estudio del BBVA concluye que será posible “trabajar menos y ganar más” gracias a la IA (también en España)

La inteligencia artificial (IA) no ha llegado para sustituirte, sino para que tu nómina crezca mientras tú recuperas tiempo libre. Esta es la principal conclusión que se desprende del último análisis de BBVA Research, liderado por el economista Rafael Doménech, que rompe con el relato catastrofista sobre la destrucción de empleo. Según la entidad, estamos ante una oportunidad histórica donde España, por primera vez, podría liderar una revolución tecnológica gracias a su excelente conectividad.

El informe destaca que la IA se comporta como una “tecnología de uso general”, similar a lo que fue la electricidad en su día. La clave no está en el despido, sino en lo que el BBVA denomina “dividendos de productividad”. Al ser más eficientes, las empresas generan un excedente que, históricamente, acaba trasladándose a los bolsillos de los trabajadores y a una reducción progresiva de las horas trabajadas.

Más producción con la misma plantilla

A diferencia de otros procesos de automatización, la IA se presenta como un aliado complementario para más del 50% de los empleos actuales. El análisis muestra datos reveladores sobre cómo esta tecnología está disparando la eficiencia en tareas clave:

Programación: aumento de la productividad de hasta un 56%.

aumento de la productividad de hasta un 56%. Escritura y análisis: ganancias de eficiencia cercanas al 40%.

ganancias de eficiencia cercanas al 40%. Atención al cliente: mejoras del 14% en la resolución de incidencias.

El aumento de productividad proviene de aumentar la producción laboral en lugar de reducir la plantilla Rafael Doménech — Jefe de Análisis Económico de BBVA Research y profesor de la Universidad de Valencia

El BBVA sostiene que este aumento de la eficiencia no se traducirá en recortes de personal, sino en un aumento de la producción laboral. Es decir, las empresas preferirán producir más y mejor con sus mismos empleados, ahora más capacitados, que simplemente reducir costes mediante despidos.

España ante su gran oportunidad

Un punto diferencial de este informe es la posición de España. El país cuenta con infraestructuras digitales de primer nivel, lo que permite que la adopción de la IA sea más rápida que en crisis anteriores. Si se logra canalizar esta inversión hacia el capital humano, el vaticinio es claro: un crecimiento del PIB per cápita que permitiría converger con las potencias europeas.

La IA “remodela tareas más rápido de lo que elimina empleos”, concluye el informe. El reto ahora es que esa ganancia de tiempo y dinero no se quede en el balance de resultados de las grandes corporaciones, sino que se transforme en el ansiado bienestar social que la tecnología lleva décadas prometiendo.