Alimentaria registra solo siete cancelaciones por la guerra de Irán, de las más de 3.300 empresas asistentes

El estallido de la guerra en Oriente Próximo, que a tantos congresistas dejó en tierra tras la celebración del Mobile World Congress (MWC), va a tener un impacto más reducido en el siguiente gran congreso de la Fira de Barcelona, el de Alimentaria Hostelco 2026, previsto para la semana próxima y que este año cumple medio siglo de existencia. El conflicto bélico ha afectado, de momento, a un puñado de empresas expositoras, ha admitido este jueves su presidente, Toni Llorens. "Analizamos el número de expositores que venían de países afectados por el conflicto y eran siete. Es una cifra muy reducida respecto a los 3.300 totales", ha indicado

Con todo, ha admitido Llorens, podría haber compradores de Catar o Emiratos Árabes Unidos que tal vez sí se encuentren con "alguna dificultad más para desplazarse". Sabiéndolo con antelación, sin embargo, es muy posible que los interesados hayan buscado ya alternativas para asistir a una feria que volverá a estar marcada por la innovación en toda la cadena de valor, desde el campo hasta el supermercado, y muy centrada en los hábitos cambiantes de consumo.

En la rueda de prensa de presentación de la nueva edición del certamen, organizado por Alimentaria Exhibitions, sociedad de Fira de Barcelona, y que se celebrará del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat, el director general de la entidad ferial, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su sinergia con el sector, "adaptándose a sus cambios y necesidades".

Esta edición, el salón ocupará 100.000 metros cuadrados distribuidos en siete pabellones, y reunirá a más de 3.300 empresas, un millar de ellas procedentes de 70 países, lo que representa más del 30% del total, con un gran peso de las compañías procedentes de Europa, Asia y Latinoamérica. Los organizadores han invitado asimismo a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países y a 1.200 compradores españoles. Están previstas, además, más de 14.500 reuniones de negocios.

La organización ha avanzado que se espera un impacto económico de 180 millones de euros en Barcelona, en línea con ediciones anteriores, y superar los 110.000 visitantes, un 25% de ellos internacionales, especialmente de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Innovación e inteligencia artificial

El congreso se centrará en la innovación y presentará algunas novedades en materia de IA, como una "start up" que genera estrategias de nutrición personalizadas según los objetivos del usuario. Otras novedades responden a retos como el aprovechamiento del agua en las explotaciones, el uso eficiente de fertilizantes o la reducción de mermas en los restaurantes.

De ellos, Pere Taberner, presidente del salón Hostelco, ha detallado que aproximadamente 50.000 "vendrán motivados por el sector horeca", que contará con 600 expositores y del que ha destacado el dinamismo de los últimos años por la influencia de los cambios de hábitos de consumo.

Por su parte, la directora de la feria, Anna Canal, ha hecho hincapié en la presencia que tendrán los productores españoles y ha señalado que muchos compradores internacionales acuden al salón para descubrir las "riquezas" del país para luego visitar sus distintas comunidades autónomas.

Acuerdos comerciales como los que la Unión Europea (UE) ha firmado recientemente con Mercosur y la India y el futuro tratado con Australia pueden beneficiar las relaciones con actores importantes de estas regiones, consideran los organizadores, que destacan que el pacto con los cuatro países latinoamericanos de Mercosur protagonizará también la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona, que contará con ministros de Agricultura de Colombia, Perú y Paraguay y será inaugurado por el español Luis Planas.