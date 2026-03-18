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Operación en la industria de defensa

La SEPI insta a Indra a resolver el conflicto de interés para continuar con la integración de Escribano (EM&E)

El brazo inversor del Estado expresa su preocupación por el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora por la cotizada

El presidente de Indra, Ángel Escribano.

El presidente de Indra, Ángel Escribano. / INDRA

Pablo Gallén

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Madrid
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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% del capital de Indra, ha pedido este miércoles a la compañía tecnólogica española que resuelva el conflicto de interés existente para continuar con la integración de Escribano (EM&E).

En ese escrito, la SEPI expresa su preocupación por el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora.

El organismo público subraya que una eventual operación con EM&E no puede plantearse como una vía para resolver ese conflicto de interés, ni tampoco puede estar condicionada por él. A su juicio, esta situación debe aclararse previamente antes de seguir avanzando en el análisis.

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Por ello, la SEPI ha pedido que el conflicto quede resuelto antes de continuar con la evaluación de la operación y de tomar una decisión que resulte lo más favorable posible para Indra.

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