Operación en la industria de defensa
La SEPI insta a Indra a resolver el conflicto de interés para continuar con la integración de Escribano (EM&E)
El brazo inversor del Estado expresa su preocupación por el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora por la cotizada
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% del capital de Indra, ha pedido este miércoles a la compañía tecnólogica española que resuelva el conflicto de interés existente para continuar con la integración de Escribano (EM&E).
En ese escrito, la SEPI expresa su preocupación por el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora.
El organismo público subraya que una eventual operación con EM&E no puede plantearse como una vía para resolver ese conflicto de interés, ni tampoco puede estar condicionada por él. A su juicio, esta situación debe aclararse previamente antes de seguir avanzando en el análisis.
Por ello, la SEPI ha pedido que el conflicto quede resuelto antes de continuar con la evaluación de la operación y de tomar una decisión que resulte lo más favorable posible para Indra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- El CIS publica su primera encuesta tras el estallido de la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León
- Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
- El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves
- Mercadona abre en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, con un obrador central y más espacio para los frescos
- Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany