La DO Cava cierra 2025 con un retroceso de facturación por culpa de la escasez de producto debida a la sequía

Condicionados por la sequía, que provocó una escasez de producto, los bodegueros de la denominación de origen (DO) Cava cerraron el ejercicio de 2025 con una caída de ventas del 18,8% en términos de volumen y del 10% en cuanto al valor, ha explicado este jueves el presidente del consejo regulador del organismo, Javier Pagés, en una comparecencia que se ha producido cuando faltan menos de tres de meses para que deje el cargo.

"La buena noticia es que, a pesar de ese retroceso, el mercado se ha ajustado, de manera que lo que se ha dejado de vender ha sido el producto de menor valor, mientras que los cavas más 'premium', los de guarda superior, sí han experimentado una buena evolución", ha señalado Pagés, que ha recordado que lo que ha penalizado es que las vendimias de 2023 y 2024 fueron muy bajas, "pasamos de los 277 millones de kilos de uva de 2022 a apenas 219 millones de kilos", ha puntualizado. "Afortunadamente, la última cosecha, la de 2025, ha registrado una recuperación y eso pronto se notará", ha dicho.

A la falta de disponibilidad de producto se suma, ha admitido el presidente de la DO, "un consumidor en transformación", algo que se ha notado, por ejemplo, en la caída de ventas que se vivió el año pasado en Alemania, donde se despacharon 24,4 millones de botellas menos que el año anterior. A diferencia del vino, el cava, ha asegurado el responsable de la denominación de origen, resiste mejor porque es un producto que el consumidor vincula a la celebración y a los momentos de ocio y relax.

Por mercados, las ventas internacionales se llevaron un volumen de 113,8 millones de botellas, lo que supuso un descenso del 18,7% respecto a 2024, mientras que al mercado nacional se destinaron 76,1 millones de botellas, un 2,5% menos. "Seguimos presentes en 130 países, que se mantienen estables desde hace años, aunque es cierto que, igual que le ha ocurrido al vino, también el cava ha tenido menos presencia en Estados Unidos, con una disminución del 18%", ha indicado Pagés, que ha reconocido que en este último caso también ha habido una afectación por culpa de los aranceles.

La 'alemanización' de Freixenet

Sobre la adquisición del 100% del capital de Freixenet por parte de la alemana Henkell, el presidente de la DO seha mostradoo convencido de que "no cambia, sino que refrenda la situación de estabilidad de lo que ha venido siendo esa empresa los últimos 8 años", desde que la compañía alemana adquirió el 55% de las acciones de la empresa de Sant Sadurní d'Anoia. "Dentro del cava hay una gran diversidad -ha insistido Pagés-, de modo que la denominación de origen reúne muchos modelos de negocio: grupos familiares pequeños, gente joven nueva con miradas diferentes y modelos diferentes y empresas importantes con una gran distribución mundial.... Y eso enriquece al mundo del cava".

Aunque no ha querido entrar a valorar la operación, el directivo de la DO ha indicado que confía en que la nueva dirección de la compañía, ya sin presencia de las familias fundadoras, siga con su producción habitual de cava, "aunque es cierto que ellos hacen una apuesta fuerte por otros productos, como el prosecco".