El Govern podrá recuperar hasta 7.600 millones de euros para evitar tensiones de tesorería tras retirar sus presupuestos

El Govern podrá recuperar hasta 7.600 millones de euros de los 9.126 millones que perderá al retirar su proyecto de presupuestos para este 2026. El PSC y ERC han pactado este miércoles que el Executiu retire sus nuevas cuentas públicas para dar margen a la negociación entre partidos y con el compromiso de lograr un acuerdo antes de verano. No tener presupuestos supone una pérdida de recursos notable para la Generalitat, que deberá compensarla de forma rápida si no quiere evitar tensiones de tesorería a partir de mayo.

La consellera de Economia, Alícia Romero, activará a la mayor brevedad el instrumento conocido como suplemento de crédito. Esta es una inyección de recursos adicional sobre los últimos presupuestos vigentes y que servirán para cubrir el incremento de gasto que progresivamente acumula la Generalitat, ya que a medida que pasan los años las facturas ordinarias se encaren y los salarios de los trabajadores públicos aumentan.

Gráfico que muestra la evolución de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya desde 2004 a 2026.

Si no se renuevan los presupuestos o se activan esos suplementos de crédito, la administración catalana debiere reasignar los recursos disponibles y priorizar el pago de nóminas y los gastos esenciales, suspendiendo programas y posponiendo el pago de facturas a proveedores, entre otros.

El acuerdo publicitado este miércoles por la mañana entre el PSC y ERC ya incluye una mención explícita a aprobar rápidamente un suplemento de crédito para que ese mayor márgen en las negociaciones no se traduzca en problemas para, por ejemplo, cumplir con los acuerdos con los Mossos d'Esquadra, que han pactado incrementos salariales de 4.000 euros anuales, o los recientes acuerdos con los docentes, entre otros.

¿Cuánto dinero recogerá el nuevo suplemento de crédito?

El acuerdo publicitado entre las dos formaciones no especifica cuánto dinero y a través de cuántos suplementos de crédito consensuarán y así podra incorporar la Generalitat. Las últimas cuentas públicas vigentes recogen una dotación de casi 40.000 millones de euros y el Govern pretendía ampliar esa capacidad de gasto hasta los 49.126 millones.

De esa diferencia, vía suplemento de crédito solo se podrán articular unos 7.600 millones de euros, ya que este mecansimo no permite a los gobiernos realizar programas nuevos, sino reforzar programas y partidas ya existentes. Esta es la principal limitación de no aprobar unos presupuestos y tener que recurrir a esta fórmula compensatoria, que permite que la administración siga en marcha, pero limita la capacidad política del Executiu.

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Otra repercusión que tendrá el retraso (o ausencia definitiva) de unos nuevos presupuestos será la distorsión de la normal ejecución de los fondos de los diferentes departamentos. No saber de cuántos recursos se acabará disponiendo condicionará la capacidad de la administración catalana para gastar todos los recursos disponibles. Este pasado lunes, Romero compareció en rueda de prensa para lucir que en 2025 la Generalitat había ejecutado el 97% de los fondos disponibles, un nivel récord respecto a ejercicios precedentes y los socialistas lucen como sinónimo de buena gestión al frente de la administración catalana.