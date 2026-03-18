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TRANSPORTE

Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE.

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE. / EFE/ Kiko Huesca

Javier Niño González

Madrid
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Nuevo problema de Adif en la alta velocidad. Los trenes con origen o destino Madrid están sufriendo retrasos este miércoles debido a una indicencia en los sistemas de señalización, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en un mensaje en redes sociales.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]

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