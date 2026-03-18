El juez adjudica a Martinón los hoteles de Santana Cazorla por 85 millones de euros

El Grupo Martinón ha logrado alzarse con la adjudicación del lote principal de activos hoteleros que posee la empresa concursada Mar Abierto (Santana Cazorla) en Taurito tras el pago de 85 millones de euros. Así lo ha fijado la plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia, que ha considerado esta oferta como la más ventajosa frente a la presentada por Lopesan Touristik, del Grupo Lopesan.

El magistrado Alberto López Villarubia dictó un auto este lunes que recuerda que este procedimiento no se trata de una "subasta en sentido estricto" y argumenta que, a la hora de valorar y comparar las ofertas, el precio ofrecido "no es el único elemento que debe tenerse encuenta". Y es que Lopesan proponía una cuantía que superaba en 1.000 euros la escogida, mientras que las plantillas de trabajadores de los hoteles mostraban su apoyo a Martinón.

La operación incluye la venta de cuatro complejos turísticos: los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Lago Taurito, situados en el enclave turístico de Taurito, en Mogán, así como el Hotel Las Tirajanas, ubicado en Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La resolución establece que la venta se realiza como unidad productiva, lo que implica mantener la actividad hotelera y que el nuevo propietario se subrogue en distintos derechos y obligaciones vinculados a la explotación de los establecimientos.

El contrato tiene una duración inicial de diez años hasta el uno de julio de 2027

Sin embargo, ante este fallo todavía cabe interponer un recurso de reposición. Este nuevo paso llega después de que el pasado mes de enero la administración concursal de Mar Abierto propusiera al órgano judicial adjudicar estos hoteles al grupo Martinón y no al Grupo Lopesan, a pesar de que el magistrado había otorgado previamente la adjudicación a esta última compañía mediante un auto firme dictado el 17 de septiembre de 2025. La propuesta se produjo tras analizar los recursos presentados por Martinón contra esa decisión y considerar que su oferta podía ser "la opción más beneficiosa" para cerrar el concurso de acreedores, reabriendo así la pugna empresarial por estos activos turísticos.

El nuevo auto, fechado el 16 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, recoge que la empresa adjudicataria acepta adquirir los hoteles en su estado físico y jurídico actual, asumiendo tanto las condiciones de las instalaciones como la situación registral, administrativa o judicial de los activos. Entre ellas figuran varios procedimientos legales en curso, como un proceso judicial impulsado por Proivesa, un juicio iniciado por Katanga Inversiones y el procedimiento de reversión de la concesión del Hotel Las Tirajanas abierto por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Subrogación en trabajadores y contratos

La operación implica además la sucesión de la empresa, por lo que la sociedad adjudicataria deberá asumir la plantilla vinculada a los hoteles y mantener los contratos laborales vigentes, respetando la antigüedad y los derechos de los trabajadores. También se subrogará en las licencias, autorizaciones y contratos necesarios para continuar con la actividad hotelera, aunque la operación no incluye los derechos de cobro pendientes con clientes o turoperadores generados antes de la venta.

Uno de los motivos en los que se basa el juez para ceder la adjudicación a Martinón consiste en la subrogación del parque acuático Lago Taurito. Los tres principales hoteles (Costa, Valle y Lago) se encuentran enfrentados en la zona del barranco y separados por el parque, que no pertenece a la concursada pero tiene una relación importante en el modelo de negocio de los establecimientos.

El magistrado considera que el precio no es diferenciador porque la diferencia es "irrelevante"

Lopesan excluyó el parque en su oferta, pero el magistrado señala que "se debe tener en cuenta" esta separación o desvinculación en la posibilidad del uso y disfrute de los clientes de los hoteles. El contrato, que tiene una duración inicial de diez años hasta el uno de julio de 2027, podría tener efectos negativos en forma de litigios o peticiones de indemnizaciones si no se incluyen en el perímetro, según advierte la administración concursal.

El fallo también valora el hecho de que Martinón, a través de su sociedad Livvo, lleva explotando los hoteles incluidos en el lote de la subasta durante los últimos cinco años. Es precisamente este aspecto el que ha llevado a los trabajadores a decantarse por esta oferta, aunque la de Lopesan también incluía la continuidad de toda la plantilla.

La oferta "más beneficiosa"

El magistrado considera que el precio no es un "elemento diferenciador" porque la diferencia entre ambas es "irrelevante" y se "ve recompensada por los factores que determinan que la oferta de Martinón es mejor que la de Lopesan".

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Además, recuerda que la opción elegida asume todos los ingresos, rentas y derechos económicos generados por reservas, eventos, arrendamientos o cualquier otra actividad comercial vinculada a los establecimientos. "En este punto la oferta de DTVT es más beneficiosa para el interés del concurso", resuelve el auto.