Los alimentos que más han subido de precio en Catalunya: algunos superan el 30%

El conflicto entre los Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado que el estrecho de Ormuz sea intransitable, lo que está generando tensiones en los mercados internacionales de materias primas.

Una gran parte del comercio internacional de estos productos transita por este estrecho, como es el caso del petróleo, el aluminio, el acero, los fertilizantes y algunos gases.

El estrecho de Ormuz permanece cerrado

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) no deja de subir desde el estallido del conflicto -cuando costaba unos 72 dólares, algo más de 62 euros- y ha comenzado la semana rondando los 104 dólares (algo más de 96 euros) el barril.

Además, el precio de fertilizantes, como la urea (fertilizante nitrogenado para la producción de hortalizas y cereales), el amoniaco, el azufre o el fósforo, se ha incrementado notablemente.

Afectación a la agricultura española

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) publicó el pasado día 10 que el precio de la urea ha crecido un 20%: de 500 a 600 euros por tonelada.

“La proyección anual de este alza de precios para los agricultores españoles equivaldría a 890 millones de euros, lo que 700 millones corresponderían al repunte del gasóleo y 100 millones a la urea”, ha señalado la COAG.

Dos agricultoras recogen verduras y hortalizas de un campo. / FERRAN NADEU / EPC

Pero eso no es todo: la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) asegura que “la subida de los precios de la energía y materias primas se puede trasladar a otros precios de la cesta de la compra y anclar las expectativas de inflación”.

Subidas estables

Según el Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en España se quedó en febrero en un 2,3% interanual, la misma registrada en el mes de enero.

Aunque la caída del precio de la luz ha contenido en parte el encarecimiento de los alimentos que se encuentran en el supermercado, estos y bebidas no alcohólicas han experimentado una subida del 3,2%.

También ha influido en esa contención la estabilidad registrada en los precios de los aceites y grasas (14,1%), y del pescado y marisco, en comparación con el año 2025.

El precio de los huevos se dispara

Así como informa el INE, en particular, el precio de los huevos ha sufrido un incremento del 30,1% respecto al mismo mes del año pasado. Los clientes también han notado que el precio de las hortalizas aprieta más a sus bolsillos, con un aumento del 15,2% interanual, así como la carne de vacuno, que ha llegado a subir un 15%.

La fruta fresca también ha empezado a incrementarse, subiendo un 6,3% este mes de febrero respecto a enero. Es decir, en la comparativa mensual, la cesta de la compra se anotó un incremento de precios del 0,6%, debido, sobre todo, al encarecimiento de las frutas y frutos de cáscara, las hortalizas, las legumbres y las patatas, según indica el INE.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé un repunte de la inflación este mes, porque la guerra contra Irán ya se ha empezado a notar en sectores como el de los carburantes.

EL ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Alba Vigaray / EPC

El Gobierno quiere aliviar el bolsillo de los españoles

Es por eso por lo que el Gobierno está preparando un paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto de la guerra de Oriente Medio sobre la economía española, especialmente ante el crecimiento del precio de los combustibles.

Este plan, que se aprobará este viernes mediante real decreto, incluirá medidas fiscales, energéticas y sociales.

Sin embargo, el ministro Cuerpo ya ha explicado que no se rebajará el IVA de los alimentos, una medida que se aplicó durante la crisis inflacionaria a causa de la Guerra de Ucrania.

Medidas de protección a los más vulnerables

El Gobierno ha considerado que el impacto por el conflicto contra Irán afecta principalmente a la energía y los carburantes, y no a los alimentos.

Es por eso por lo que también ha decidido implementar medidas para reducir la carga fiscal en la factura de la luz, con el objetivo de contener el aumento de precios por la tensión en el estrecho de Ormuz.

El Gobierno quiere recuperar antiguas medidas de protección para los hogares más vulnerables, como evitar cortes de suministros básicos.

El plan también incluye medidas para sectores como los transportistas y los agricultores, los sectores más afectados por la subida de los carburantes y los fertilizantes.