Frit Ravich elevó un 8% sus ventas en 2025, hasta los 359 millones, y refuerza su expansión industrial

Frit Ravich, la empresa familiar dedicada a la producción de patatas fritas, snacks y frutos secos, cerró 2025 con una facturación de 359 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% respecto al ejercicio anterior. La compañía atribuye este avance al buen comportamiento tanto de sus marcas propias como de las enseñas que distribuye, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Entre sus principales marcas, Top Corn destacó por elevar sus ventas un 24,9% en el último año, hasta alcanzar una cuota del 46,5% en su categoría. Por su parte, Cocteleo se afianzó como la marca fabricante que más crece en valor y la única que registra avances en volumen dentro del segmento de cócteles de frutos secos.

Durante 2025, la empresa incrementó además su inversión un 14% en comparación con el año anterior, hasta los 8 millones de euros. Estos recursos se han destinado sobre todo a ampliar la capacidad productiva y a incorporar nuevas soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia y la gestión de los procesos industriales.

Dentro de esta estrategia, Frit Ravich ha iniciado la construcción de un complejo industrial y logístico en Maçanet de la Selva (Girona), que dispondrá de una superficie aproximada de 38.000 metros cuadrados.

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La consejera delegada de la compañía, Judith Viader, subrayó que este nuevo centro representa mucho más que una infraestructura, ya que permitirá garantizar el crecimiento futuro de la empresa y dar respuesta al mercado con “la calidad y la agilidad” que demanda.