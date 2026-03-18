Hombres más ricos vs mujeres más ricas
¿Cuál es la fortuna de las personas más ricas del mundo?
El número de multimillonarios en el mundo alcanza un récord de 3.428 personas, con Estados Unidos y China a la cabeza, y una fortuna conjunta que supera los 20 billones de dólares
Lista | Estas son las 30 personas más ricas del mundo, según Forbes
Actualmente, la cifra de multimillonarios en el mundo ha alcanzado un récord de 3.428 empresarios, inversores y herederos, 400 más que el año anterior. Entre todos ellos poseen una fortuna correspondiente a 20,1 billones de dólares, 4 billones más que el año pasado. De hecho, muchos economistas señalan que esta cifra ya sería superior al PIB de muchos países.
En este caso, Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de multimillonarios, en concreto unos 989, incluidos 15 de los 20 con mayor patrimonio. En segundo lugar, se encuentra China (sobre todo Hong Kong) con sus 610 multimillonarios, y en tercer puesto, India, donde la cifra desciende hasta los 229.
Los hombres más ricos del mundo
Este año, la cifra de hombres en la lista se establece en 2.947 de los 3.428 totales, con una inmensa mayoría de empresarios dedicados al sector tecnológico. De esta forma, herramientas como la inteligencia artificial se convierten en uno de los pilares clave para muchas de estas empresas:
- Elon Musk: Actualmente, es cofundador de siete empresas, entre ellas, el fabricante de coches eléctricos Tesla, el productor de cohetes SpaceX y la startup de inteligencia artificial xAI. Las estimaciones nos hablan de un patrimonio neto que alcanzaría los 839.000 millones de dólares, superando con mucha diferencia al resto de multimillonarios
- Larry Page: Tras dejar su puesto como CEO en Alphabet, empresa matriz de Google, en el año 2019, aún permanece como miembro de la junta directiva y accionista con un control importante. Su riqueza se estima en los 257.000 millones de dólares
- Sergey Brin: Después de abandonar el puesto como director de Alphabet en el año 2019, también permanecería como miembro del equipo directivo y accionista de control. El patrimonio neto del empresario correspondería a los 237.000 millones de dólares
- Jeff Bezos: El fundador y presidente ejecutivo de la empresa de comercio electrónico Amazon, creada en 1994. Las estimaciones señalan un patrimonio de 224.000 millones de dólares
- Mark Zuckerberg: Creador de la gran empresa Meta Platforms (antes conocida como Facebook), en el año 2004. El empresario, de tan solo 41 años, posee una riqueza de 222.000 millones de dólares
- Larry Ellison: Presidente, director de tecnología y cofundador de del gigante del software Oracle, siendo propietario del 40% de la compañía. Sus niveles de patrimonio ascienden a los 190.000 millones de dólares
- Bernard Arnault y familia: Director del conglomerado de marcas de lujo LVMH, que dispone con 75 marcas de moda y cosmética, donde se incluyen empresas de gran reputación como Louis Vuitton o Sephora. El patrimonio total de Arnault y su familia se estima en 171.000 millones de dólares
- Jensen Huang: Cofundador de la empresa fabricante de chips Nvidia, creada en 1998, ejerciendo desde entonces como CEO y presidente. Actualmente, su riqueza alcanza los 154.000 millones de dólares
- Warren Buffett: Más conocido como el "Oráculo de Omaha", Buffet se ha convertido en uno de los inversores más exitosos de la historia. Según estimaciones, su patrimonio actual corresponde a 149.000 millones de dólares
- Amancio Ortega: El empresario español se ha convertido en uno de los empresarios de la moda más ricos del mundo. El fundador y presidente de la compañía Inditex habría obtenido una riqueza de 148.000 millones de dólares
Las mujeres más ricas del mundo
En el caso de las mujeres, la cifra total asciende hasta las 481 de los 3.428 multimillonarios, representando así el 14% de la lista. Esto habría supuesto un aumento respecto a las 406 mujeres del año anterior (13,4% de la clasificación).
- Alice Walton: Hija única del fundador de Walmart, Sam Walton, aumentaría su fortuna en 33.000 millones de dólares gracias a la subida del 30% de las acciones de la empresa minorista durante el último año. A día de hoy, Walton posee una riqueza de 134.000 millones de dólares
- Francoise Bettencourt Meyers y familia: Nieta del fundador de L'Oréal, que sufriría un aumento de su patrimonio neto en 18.400 millones de dólares durante el último año, debido a la subida del 13% en las acciones del conglomerado de cosméticos. Se estima que su patrimonio alcanzaría los 1000.000 millones de dólares
- Julia Koch y familia: Viuda del empresario industrial David Koch, además de propietaria del 42% de la compañía Koch, Inc., segunda empresa más grande de Estados Unidos por ingresos. Actualmente, la riqueza de Koch alcanza los 81.200 millones de dólares
- Iris Fontbona y familia: La persona más rica de Chile que obtiene su riqueza principalmente de la empresa Antofagasta, además de ser propietaria de minas de cobre, heredadas de su difunto esposo, Andrónico Luksic. Como resultado de precios récord del cobre en el último año, habría generado 24.500 millones, aumentando su patrimonio neto hasta los 52.600 millones de dólares
- Jacqueline Mars: Heredera de tercera generación de la empresa confitera Mars, habría generado ingresos de 6.500 millones de dólares en el último año. Jacqueline trabajó para el conglomerado cerca de 20 años, formando parte de la junta directiva hasta 2016. Sus fondos económicos alcanzan los 49.100 millones de dólares
- Rafaela Aponte-Diamant: Cofundadora y codirectora de la empresa Mediterranean Shipping Company (MSC) junto a su marido Gianluigi Aponte. Actualmente, la compañía es uno de los conglomerados navieros más granes del mundo. Se estima que la riqueza de Rafaella alcanza los 44.500 millones de dólares
- Savitri Jindal y familia: La mujer más rica de la India que obtiene su riqueza del Grupo Jindal, fundada por su difunto marido, OP Jindal. La empresa posee gran importancia en sectores clave como el acero, la energía, el cemento y la infraestructura. Savitri actualmente dispone de un patrimonio neto de 37.500 millones de dólares
- Miriam Adelson y familia: Viuda de Sheldon Adelson, fundador del operador de casinos Las Vegas Sands, que ha aumentado su riqueza en 5.400 millones de dólares gracias a un aumento del 28% en las acciones de la compañía en este último año. Actualmente, su patrimonio alcanza los 37.500 millones de dólares
- Abigail Johnson: Presidenta y directora ejecutiva, durante casi una década, de la empresa Fidelity Investments, fundada por su abuelo Edward Johnson. Considerada la novena mujer más poderosa del mundo, actualmente posee una riqueza total de 33.200 millones de dólares
- Zheng Shuliang y familia: Vicepresidenta de la compañía China Hongqiao Group, uno de los mayores productores de aluminio del mundo. La empresa, fundada en 1994 por su difunto esposo Zhang Shiping, cotiza con ingresos superiores a 21.000 millones de dólares y más de 52.000 empleados. Siendo una de las dos mujeres asiáticas entre las diez más ricas, actualmente cuenta con un patrimonio neto de 33.200 millones de dólares
- El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
- Mercadona abre en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, con un obrador central y más espacio para los frescos
- El CIS publica su primera encuesta tras el estallido de la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León
- Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras