¿Cuál es la fortuna de las personas más ricas del mundo?

Actualmente, la cifra de multimillonarios en el mundo ha alcanzado un récord de 3.428 empresarios, inversores y herederos, 400 más que el año anterior. Entre todos ellos poseen una fortuna correspondiente a 20,1 billones de dólares, 4 billones más que el año pasado. De hecho, muchos economistas señalan que esta cifra ya sería superior al PIB de muchos países.

En este caso, Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de multimillonarios, en concreto unos 989, incluidos 15 de los 20 con mayor patrimonio. En segundo lugar, se encuentra China (sobre todo Hong Kong) con sus 610 multimillonarios, y en tercer puesto, India, donde la cifra desciende hasta los 229.

Los hombres más ricos del mundo

Este año, la cifra de hombres en la lista se establece en 2.947 de los 3.428 totales, con una inmensa mayoría de empresarios dedicados al sector tecnológico. De esta forma, herramientas como la inteligencia artificial se convierten en uno de los pilares clave para muchas de estas empresas:

Elon Musk : Actualmente, es cofundador de siete empresas, entre ellas, el fabricante de coches eléctricos Tesla, el productor de cohetes SpaceX y la startup de inteligencia artificial xAI. Las estimaciones nos hablan de un patrimonio neto que alcanzaría los 839.000 millones de dólares , superando con mucha diferencia al resto de multimillonarios

: Actualmente, es cofundador de siete empresas, entre ellas, el fabricante de coches eléctricos Tesla, el productor de cohetes SpaceX y la startup de inteligencia artificial xAI. Las estimaciones nos hablan de un patrimonio neto que alcanzaría los , superando con mucha diferencia al resto de multimillonarios Larry Page : Tras dejar su puesto como CEO en Alphabet, empresa matriz de Google, en el año 2019, aún permanece como miembro de la junta directiva y accionista con un control importante. Su riqueza se estima en los 257.000 millones de dólares

: Tras dejar su puesto como CEO en Alphabet, empresa matriz de Google, en el año 2019, aún permanece como miembro de la junta directiva y accionista con un control importante. Su riqueza se estima en los Sergey Brin : Después de abandonar el puesto como director de Alphabet en el año 2019, también permanecería como miembro del equipo directivo y accionista de control. El patrimonio neto del empresario correspondería a los 237.000 millones de dólares

: Después de abandonar el puesto como director de Alphabet en el año 2019, también permanecería como miembro del equipo directivo y accionista de control. El patrimonio neto del empresario correspondería a los Jeff Bezos : El fundador y presidente ejecutivo de la empresa de comercio electrónico Amazon, creada en 1994. Las estimaciones señalan un patrimonio de 224.000 millones de dólares

: El fundador y presidente ejecutivo de la empresa de comercio electrónico Amazon, creada en 1994. Las estimaciones señalan un patrimonio de Mark Zuckerberg : Creador de la gran empresa Meta Platforms (antes conocida como Facebook), en el año 2004. El empresario, de tan solo 41 años, posee una riqueza de 222.000 millones de dólares

: Creador de la gran empresa Meta Platforms (antes conocida como Facebook), en el año 2004. El empresario, de tan solo 41 años, posee una riqueza de Larry Ellison : Presidente, director de tecnología y cofundador de del gigante del software Oracle, siendo propietario del 40% de la compañía. Sus niveles de patrimonio ascienden a los 190.000 millones de dólares

: Presidente, director de tecnología y cofundador de del gigante del software Oracle, siendo propietario del 40% de la compañía. Sus niveles de patrimonio ascienden a los Bernard Arnault y familia : Director del conglomerado de marcas de lujo LVMH, que dispone con 75 marcas de moda y cosmética, donde se incluyen empresas de gran reputación como Louis Vuitton o Sephora. El patrimonio total de Arnault y su familia se estima en 171.000 millones de dólares

: Director del conglomerado de marcas de lujo LVMH, que dispone con 75 marcas de moda y cosmética, donde se incluyen empresas de gran reputación como Louis Vuitton o Sephora. El patrimonio total de Arnault y su familia se estima en Jensen Huang : Cofundador de la empresa fabricante de chips Nvidia, creada en 1998, ejerciendo desde entonces como CEO y presidente. Actualmente, su riqueza alcanza los 154.000 millones de dólares

: Cofundador de la empresa fabricante de chips Nvidia, creada en 1998, ejerciendo desde entonces como CEO y presidente. Actualmente, su riqueza alcanza los Warren Buffett : Más conocido como el "Oráculo de Omaha", Buffet se ha convertido en uno de los inversores más exitosos de la historia. Según estimaciones, su patrimonio actual corresponde a 149.000 millones de dólares

: Más conocido como el "Oráculo de Omaha", Buffet se ha convertido en uno de los inversores más exitosos de la historia. Según estimaciones, su patrimonio actual corresponde a Amancio Ortega: El empresario español se ha convertido en uno de los empresarios de la moda más ricos del mundo. El fundador y presidente de la compañía Inditex habría obtenido una riqueza de 148.000 millones de dólares

Las mujeres más ricas del mundo

En el caso de las mujeres, la cifra total asciende hasta las 481 de los 3.428 multimillonarios, representando así el 14% de la lista. Esto habría supuesto un aumento respecto a las 406 mujeres del año anterior (13,4% de la clasificación).

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