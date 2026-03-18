El fondo Freo ultima la compra de la mano de Urbanitae un edificio de oficinas junto al antiguo campus de Google en Madrid

Freo prepara una nueva operaciones en el mercado de oficinas madrileño. De la mano del 'crowdfunding' Urbanitae, la gestora alemana comprará el edificio ubicado en el número 7 de la calle Mazarredo, que antaño alojó la central eléctrica del mismo nombre, ubicado junto al antiguo campus de Google en la capital —que recientemente clausuró la tecnológica—, propiedad hasta el momento del 'family office' británico Princeton.

La firma germana, que recientemente ha nombrado al 'exPatrizia' Eduardo de Roda como primer espada en España, pagará 12,5 millones de euros por el activo, con el objetivo de cambiar su inquilino y revenderlo en menos de tres años por más de 20,9 millones, aflorando unas potenciales plusvalías del 65% sobre la inversión, que en esta ocasión estará respaldada por inversores particulares aglutinados por Urbanitae. El objetivo es captar 8,2 millones, de los que 3 millones serán aportados por el 'crowd' (cifra ampliable en 2 millones más), mientras la propia Freo coinvierte con un 10%.

De acuerdo a la información disponible, actualmente el edificio está alquilado íntegramente a la marca de 'coworkings' Spaces (de IWG) desde el año de la última remodelación, que abona una renta anual de 400.000 euros, además de un variable que ha oscilado en los últimos años entre los 180.000 y los 200.000 euros. El objetivo de Freo y Urbanitae es mantenerlo en alquiler hasta el vencimiento del contrato, en junio de 2027, e iniciar una pequeña reforma que cuantifican en 800.000 euros.

Partiendo de la base de que Spaces no continua como inquilino, Freo sondeará en el mercado para buscar una empresa que lo ocupe a una renta por metro cuadrado de 23 euros —frente a los 18-19 euros actuales— a partir de abril de 2028. Una vez logrado esto, los dueños colgarán el cartel de 'se vende' al activo por un precio de alrededor de 20,9 millones de euros, estimando una rentabilidad de salida del 5,25%. La venta del activo debería completarse entre enero y mayo de 2028, con un periodo de inversión de 22-26 meses.

Antigua central eléctrica de Mazarredo

El edificio en cuestión fue la antigua central eléctrica de Mazarredo, situada en el barrio de Arganzuela de Madrid, próximo al Palacio Real, la Catedral de la Almudena y junto al antiguo campus de Google en la capital, que la tecnológica norteamericana clausuró el pasado mes de diciembre. Construido en 1896, ampliado en 1934 y reformado íntegramente en 2017, el complejo con licencia de oficinas cuenta con una superficie construida de 3.967 metros cuadrados en una planta sótano, planta baja y tres plantas superiores.

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Con esta operación, Freo regresa al mercado de oficinas de la capital tres años después de su última gran transacción, un complejo de 14.320 metros cuadrados en el que invirtió 63 millones de euros. En Barcelona, hace apenas unas semanas, la gestora completó la venta de la mano de Bain Capital del edificio Estel a InmoCaixa, filial inmobiliaria de La Fundación La Caixa, por 385 millones de euros en la que fue la mayor operación de un único inmueble en el mercado de oficinas de la capital catalana.