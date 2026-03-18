La escuela de negocios EADA facturó 28 millones en 2025, un 8,5% más

La escuela de negocios EADA ha cerrado el curso 2024-2025 con una facturación de 28 millones de euros, un 8,5 % más respecto al ejercicio anterior, en el marco de un plan de diversificación de su propuesta formativa y consolidación de su división en línea. En los últimos cinco años, la escuela fundada en 1957 ha experimentado un crecimiento de la facturación del 48,3 %, según ha indicado en un comunicado. El 74% de la facturación deriva de los estudiantes internacionales, y la división de grados internacionales cuenta con 560 estudiantes en el actual curso.

EADA cuenta con 4.255 alumnos distribuidos en tres campus, dos en el centro de Barcelona y uno en Collbató, tras la inauguración en 2025 del segundo campus urbano en la capital catalana, destinado específicamente a programas de grado. La división de grados internacionales, lanzada en 2022 en alianza con el socio internacional SKEMA y con titulación oficial europea, ha alcanzado los 560 estudiantes en el curso 2025-2026. De ellos, el 90 % es de origen internacional y conforma una comunidad diversa en la que ningún país supera el 10 % del total. Esa división, integrada por tres grados impartidos en inglés, se ha consolidado como la de mayor volumen de facturación de la institución, junto con los másteres internacionales, la formación en línea y los programas de 'executive education'.

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Por otro lado, EADA continúa ampliando su formación corporativa mediante programas a medida para 70 empresas en hasta cinco países a lo largo del curso. La institución prevé alcanzar 40 millones de euros de facturación en 2030, apoyándose en la ampliación de su base internacional, el fortalecimiento de alianzas académicas y empresariales.