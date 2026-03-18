La DO Cava pone en marcha la maquinaria electoral para escoger al sucesor de su actual presidente, Javier Pagés

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Cava ha abierto el proceso electoral para renovar sus órganos de gobierno, en un momento que el sector considera clave por los cambios que está experimentando el mercado y las nuevas formas de consumo. Las votaciones, que están previstas para el próximo 7 de mayo, deberán servir para designar a los 12 miembros del organismo (seis representantes del sector agrícola y otros seis de la industria elaboradora), quienes, a su vez escogerán a un nuevo presidente de la entidad en una votación que se realizará en una sesión plenaria señalada para el 11 de junio. El elegido (o elegida) sustituirá a Javier Pagés, que ocupa el cargo desde 2018.

La DO Cava tiene un carácter singular dentro del sector vitivinícola español, con una distribución territorial que incluye a Catalunya, pero también otras comunidades autónomas productoras de estos vinos espumosos, como Extremadura o la Comunidad Valenciana, que también están representadas en el Consejo Regulador desde las elecciones de 2022. La denominación de origen cubre una superficie de 37.502 hectáreas, produce 219,5 millones de kilos de uva y vende más de 218 millones de botellas anuales. Integra a 200 empresas elaboradoras, 143 productoras de vino base y 19 elaboradores integrales (que realizan todo el proceso, desde el campo a la cava). Es, además, la DO española que más exporta, con más de un 70% de ventas internacionales, de manera que sus 349 bodegas asociadas están presentes en más de 100 países.

El proceso de elección no es sencillo. Cada sector presente en el consejo regulador se organiza en un censo y cada uno de ellos elige a un número determinado de vocales. Así, los viticultores socios de cooperativas, el llamado censo A, que cuenta con 2.981 votantes, escogen dos vocales. Los viticultores independientes, que no son socios de cooperativas (censo B), designan tres vocales más. Las 112 bodegas elaboradoras de vino base (censo C) eligen por su parte a un vocal, mientras que las elaboradoras de cava (censo D) votan para escoger a los otros seis vocales.

Presentación del plan estratégico de la DO Cava en el Auditori de Vilafranca del Penedès, en 2020. / DO Cava

Para el responsable de vino y cava de la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya (FCAC), Joan Josep Raventós, el objetivo de estos comicios "es apostar por una gobernanza sólida y reforzar la representatividad del sector para afrontar retos como la sostenibilidad económica, la estabilización del mercado, la puesta en valor del territorio y una mejor coordinación entre viticultores y elaboradores".

Pagés, presidente de consenso

El presidente saliente, que era consejero delegado de Grupo Codorníu Raventós cuando fue elegido en agosto de 2018, sustituyó en ese momento a Pere Bonet, de Freixenet, después de una dura negociación que acabó acordando que fuera el representante de la otra gran firma del sector el elegido para presidir la DO Cava. Todo ello se produjo, además, en un momento en que los dos gigantes del mercado justo acababan de cambiar de propietarios: en marzo de ese mismo año, Freixenet había incorporado en su accionariado a la alemana Henkell, con el 50,67% de las participaciones, y, en junio, el fondo de inversión estadounidense Carlyle Group entró en Codorníu, con un 55% inicial del capital que luego se elevó al 68%.

Los contendientes de Pagés en aquella elección fueron Josep Graells (Vallformosa), Maria Rosa Giró (Giró Ribot) y Xavier Farré (Centre Vinícola del Penedès -Cevipe-).