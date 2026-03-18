Comsa rompe la barrera de los 1.000 millones de facturación y dispara su beneficio un 33%

Comsa Corporación se ha coronado en el olimpo constructor al superar la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación en el último ejercicio. El grupo que presiden las familias Miarnau y Sumarroca ha cerrdo el ejercicio de 2025 con un crecimiento de doble dígito del 33%. En esa línea, ha logrado aumentar su facturación hasta los 1.007 millones de euros, lo que implica un alza del 2%. La compañía de infraestructuras ha cerrado con un beneficio neto de 10,1 millones de euros, equivalente a un alza del 33%, al tiempo que ha mejorado también la cartera de negocio. La cartera de proyectos ha ascendido hasta los 2.149 millones de euros.

El área con más tirón ha sido la de Construcción, responsable por una facturación de 609 millones de euros a través de proyectos clave como la Terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, así como la modernización de estación de Chamartín-Clara Campoamor o una línea Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. En Barcelona, Comsa también llevará a cabo la prolongación de la Autovía del Baix Llobregat y la construcción del nuevo Hall Zero de Fira de Barcelona. Además, también será la constructora que realizará la ejecución de una nueva estación de autobuses en A Coruña. Por detrás se sitúa la división de Ingeniería Industrial, con unos 224 millones de euros, mientras que el segmento de Mantenimiento aportó 110 millones.

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El grupo catalán, que cumple los 135 años este año, también ha hecho grandes avances en su plantilla, que asciende un 8,3% hasta los 6.294 profesionales. Además de ser la constructora más longeva de España, también cuenta con proyectos clave en México, Portugal, Francia, Colombia o Suiza, que aportaron 190 millones de euros al grupo. Entre ellas, uno de los proyectos de mayor peso es la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. En Portugal, la compañía cuenta con trabajos de expansión de las líneas amarilla y verde en el Metro de Lisboa, además de contar con un contrato para la renovación de la Línea Beira Alta.