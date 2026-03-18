Constructoras
Comsa rompe la barrera de los 1.000 millones de facturación y dispara su beneficio un 33%
La constructora Comsa, que celebra su 135 aniversario, destaca en España y en el extranjero, eleva su beneficio neto hasta los 10 millones
Monique Zamora Vigneault
Comsa Corporación se ha coronado en el olimpo constructor al superar la barrera de los 1.000 millones de euros de facturación en el último ejercicio. El grupo que presiden las familias Miarnau y Sumarroca ha cerrdo el ejercicio de 2025 con un crecimiento de doble dígito del 33%. En esa línea, ha logrado aumentar su facturación hasta los 1.007 millones de euros, lo que implica un alza del 2%. La compañía de infraestructuras ha cerrado con un beneficio neto de 10,1 millones de euros, equivalente a un alza del 33%, al tiempo que ha mejorado también la cartera de negocio. La cartera de proyectos ha ascendido hasta los 2.149 millones de euros.
El área con más tirón ha sido la de Construcción, responsable por una facturación de 609 millones de euros a través de proyectos clave como la Terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, así como la modernización de estación de Chamartín-Clara Campoamor o una línea Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. En Barcelona, Comsa también llevará a cabo la prolongación de la Autovía del Baix Llobregat y la construcción del nuevo Hall Zero de Fira de Barcelona. Además, también será la constructora que realizará la ejecución de una nueva estación de autobuses en A Coruña. Por detrás se sitúa la división de Ingeniería Industrial, con unos 224 millones de euros, mientras que el segmento de Mantenimiento aportó 110 millones.
El grupo catalán, que cumple los 135 años este año, también ha hecho grandes avances en su plantilla, que asciende un 8,3% hasta los 6.294 profesionales. Además de ser la constructora más longeva de España, también cuenta con proyectos clave en México, Portugal, Francia, Colombia o Suiza, que aportaron 190 millones de euros al grupo. Entre ellas, uno de los proyectos de mayor peso es la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. En Portugal, la compañía cuenta con trabajos de expansión de las líneas amarilla y verde en el Metro de Lisboa, además de contar con un contrato para la renovación de la Línea Beira Alta.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
- La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
- El CIS publica su primera encuesta tras el estallido de la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León
- Mercadona abre en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, con un obrador central y más espacio para los frescos
- Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que pasa por el tramo del accidente de Gelida: 'No tenía ni idea de las obras