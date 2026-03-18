Empresas
Caprabo supera su propia previsión de aperturas y estrena 16 tiendas en 2025
Los nuevos establecimientos crearon un centenar de nuevos puestos de trabajo, según informa la compañía
Caprabo superó en 2025 su previsión de aperturas de nuevos supermercados y estrenó 16 tiendas, informa en un comunicado este miércoles. En total, los 16 establecimientos suman 5.113 metros cuadrados de superficie comercial y permitieron generar 104 nuevos puestos de trabajo.
El director de Márqueting y Desarrollo Corporativo de Caprabo, Jordi Lahiguera, ha explicado que el crecimiento de la red "confirma que el modelo de Caprabo es sólido y adaptable a realidades muy diferentes". "El plan estratégico 2024-2026 avanza según lo previsto y nuestra prioridad es seguir ampliando la presencia de marca donde el cliente valora una compra cercana, cómoda, con un alto nivel de servicio y que le permita maximizar su ahorro", ha agregado Lahiguera.
La cadena ha explicado que la actividad se centró también en la ampliación del surtido, el impulso de los productos de proximidad, el desarrollo de una marca propia "de calidad y competitiva" y el fortalecimiento de la relación con los clientes. Entre las localidades en las que el año pasado se abrió un nuevo Caprabo figuran Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) y Alcanar (Montsià), donde hasta ahora la cadena no estaba presente. También se han abierto tiendas nuevas en Santa Coloma de Gramenet, Capellades (Anoia), Sabadell, Artès (Bages), Igualada, Girona, Barcelona, Vilafranca del Penedès y l’Hospitalet de Llobregat.
Además, Caprabo sumó otras 15 tiendas franquiciadas, entre las que ha destacado un supermercado en formato 'Ràpid' en un cámping de Alcanar (Tarragona), "con un modelo diferencial y adaptado al entorno".
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