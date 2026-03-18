Ysios Capital refuerza su estrategia en fases tempranas con la incorporación de Joan Perelló y Arturo Urrios

El sector del venture capital en España vive un momento de transformación hacia la especialización extrema. Ysios Capital, la gestora líder en ciencias de la vida con sede en San Sebastián y Barcelona , ha anunciado la incorporación de Joan Perelló como Managing Partner y de Arturo Urrios como Partner. El objetivo es claro: liderar una nueva vertical dedicada exclusivamente a la company creation y proyectos en fases muy iniciales (early stage).

Esta nueva línea de negocio busca cerrar la brecha entre la investigación académica de excelencia y el mercado comercial. La firma reforzará así su colaboración con universidades y centros de investigación para detectar innovación biomédica antes que nadie. Se trata de un movimiento estratégico que complementa su fondo actual y la reciente iniciativa Telescope Biotech Fund.

Dos perfiles con ADN emprendedor y científico

La elección de los nombres no es casual. Joan Perelló, quien ya colaboraba como Venture Partner desde 2022 , es una figura de referencia en el ecosistema biotecnológico español. Fue cofundador y CEO de Sanifit, la mayor operación de éxito del sector en España, vendida a Vifor Pharma por 375 millones de euros tras levantar más de 140 millones en rondas de financiación.

Por su parte, Arturo Urrios aporta una visión híbrida entre la ciencia y la inversión corporativa. Con experiencia previa en Wellington Partners y M Ventures (el brazo inversor de Merck) , Urrios formó parte del equipo fundacional de Seamless Therapeutics. Allí lideró una alianza estratégica con la farmacéutica Lilly valorada en 1.100 millones de dólares.

El impacto en el ecosistema de inversión en España

Para el inversor y el profesional del sector, este movimiento de Ysios Capital supone un espaldarazo a la transferencia tecnológica en nuestro país. La gestora, que cuenta con más de 400 millones de euros en activos bajo gestión , busca transformar la “ciencia de excelencia” en terapias reales que lleguen al paciente.

La nueva vertical permitirá a la firma:

Identificar oportunidades en fases muy tempranas junto a emprendedores científicos.

junto a emprendedores científicos. Aportar capital especializado y acompañamiento activo desde la fundación de la compañía.

y acompañamiento activo desde la fundación de la compañía. Fortalecer la capacidad de España para retener talento y propiedad intelectual biomédica.

Un referente del capital riesgo europeo

Desde su fundación en 2008, Ysios se ha consolidado como el puente necesario entre el laboratorio y el hospital. Con un equipo diverso que opera desde sus oficinas en Barcelona y San Sebastián , la firma no solo busca retornos financieros, sino un impacto social medible a través de avances médicos.

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Esta expansión estratégica sitúa a la gestora en una posición de ventaja para capitalizar el próximo ciclo de innovación en ciencias de la vida, asegurando que los descubrimientos realizados en centros de investigación españoles tengan el respaldo financiero necesario para convertirse en compañías globales.