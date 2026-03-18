Ark Data Centers invertirá más de 600 millones de euros en un centro de datos en Barcelona

La compañía británica Ark Data Centres ha adquirido un suelo industrial de 30.000 m² en Barcelona, en la zona de La Maquinista, para el desarrollo de un nuevo centro de datos urbano con una capacidad prevista de hasta 45 MW IT. La inversión, de más de 600 millones de euros, representa uno de los proyectos de infraestructura digital más relevantes en la ciudad y supone la segunda adquisición de un centro de datos en Europa por parte de Ark, tras la compra de un activo en Bruselas en 2023.

La operación ha contado con el asesoramiento de Cushman & Wakefield y es considerada por el Ayuntamiento de Barcelona como "una buena oportunidad para el área del Besòs en la próxima fase del crecimiento tecnológico de la ciudad". Para la Generalitat, el proyecto contribuirá a reforzar el ecosistema digital del país.

El desarrollo generará un volumen significativo de empleo tanto durante la fase de construcción como en la fase operativa a largo plazo. Durante la construcción, se prevé la creación de aproximadamente 350 puestos de trabajo directos al año durante la fase de obra, en ámbitos como ingeniería, instalación eléctrica, sistemas mecánicos, obra civil y oficios especializados.

Una vez en funcionamiento, el desarrollo ofrecerá diferentes perfiles profesionales, desde ingenieros mecánicos y eléctricos (M&E) e ingenieros IT hasta personal de seguridad y limpieza, generando oportunidades para un amplio abanico de trabajadores. Se estima que el centro podría generar hasta 150 empleos directos a tiempo completo cuando esté plenamente operativo.

Ark cuenta además con una sólida experiencia en colaboración con centros de formación técnica y comunidades locales para impulsar las competencias necesarias en proyectos de esta envergadura. A través de acuerdos que incluyen prácticas, programas de aprendizaje y formación específica, Ark facilita que el talento local adquiera experiencia práctica y pueda desarrollarse tanto en la fase de construcción como en puestos operativos a largo plazo.

Centros de datos urbanos para reducir la latencia

Ark opera actualmente con más de 200 MW de capacidad IT (tecnologías de la información) en su cartera internacional y cuenta con una amplia experiencia desarrollando proyectos en entornos urbanos complejos, colaborando con operadores de red y administraciones locales para garantizar una planificación energética responsable a largo plazo.

Huw Owen, Chief Executive Officer de Ark Data Centres, ha señalado: “Barcelona representa una nueva fase en el desarrollo de la infraestructura digital en Europa. Mientras que el entrenamiento de modelos de IA a gran escala tiende a ubicarse en regiones con abundancia de energía y suelo, existe una creciente demanda de infraestructuras urbanas sensibles a la latencia. Este emplazamiento permitirá a Ark apoyar la siguiente capa de demanda asociada a la inteligencia artificial, inferencia, computación soberana y cargas de trabajo de alto rendimiento que deben situarse cerca de los usuarios, las empresas y los grandes centros de población.

Según la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield, el nuevo centro de datos refuerza el creciente atractivo de Barcelona para los operadores internacionales de infraestructura digital y su capacidad para albergar desarrollos tecnológicos de gran escala en entornos urbanos consolidados, reforzando su posición como hub tecnológico de referencia en el sur de Europa.

Impulso a la transformación del Besòs

La operación, añade la firma, también representa un primer paso en la transformación tecnológica del área del Besòs, que experimentará una profunda evolución urbana y económica en los próximos años impulsada por iniciativas estratégicas como el proyecto de Les Tres Xemeneies y nuevas infraestructuras vinculadas a la economía digital.

Para Oriol Barrachina, CEO de España y director de la región de Iberia de Cushman & Wakefield, “este proyecto supone un punto de inflexión para Barcelona, consolidando su posición como uno de los enclaves estratégicos más relevantes del sur de Europa para la economía digital y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de nueva generación”.

Este proyecto supone un punto de inflexión para Barcelona, consolidando su posición como uno de los enclaves estratégicos más relevantes del sur de Europa para la economía digital Oriol Barrachina — CEO de Cushman & Wakefield en España

La colaboración público-privada ha sido clave en la elección de Barcelona por parte de Ark. La Generalitat, a través de ACCIÓ, y el Ayuntamiento de Barcelona acompañarán a la multinacional durante el desarrollo del proyecto de inversión y en la identificación de proveedores locales para la construcción del centro de datos.

El uso del agua es otro aspecto clave del proyecto. Ark tiene experiencia en el desarrollo de instalaciones urbanas utilizando soluciones de refrigeración de alta eficiencia diseñadas para minimizar el consumo de agua manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la fiabilidad. El diseño específico del sistema de refrigeración para la instalación de Barcelona se definirá durante el proceso de ingeniería detallada. No obstante, el proyecto, asegura la compañía, priorizará altos estándares de eficiencia energética, una gestión cuidadosa del agua y su alineación con los objetivos de sostenibilidad de Barcelona.

Ark Data Centres es un desarrollador y operador de Reino Unido especializado en centros de datos de alta seguridad y eficiencia energética. Fundada en 2005, la compañía diseña, construye y opera centros de datos para organizaciones del sector público y privado, mediante un enfoque de campus que "prioriza la resiliencia, la seguridad y la eficiencia operativa". La empresa se define como un "socio estratégico de confianza para 'hyperscalers', gobiernos y grandes empresas globales".