Puig asciende a José Manuel Albesa a CEO

La multinacional española Puig ha nombrado a José Manuel Albesa como Chief Executive Officer (CEO) del grupo, "con efecto inmediato", según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Marc Puig, actual presidente y CEO, continuará como presidente ejecutivo y trabajará estrechamente con Albesa para alinear la visión estratégica, al tiempo que continuará centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones.

José Manuel Albesa es actualmente 'deputy' CEO y presidente de 'Beauty and Fashion', con responsabilidad sobre las operaciones globales y el conjunto de las divisiones de Puig. Incorporado a la compañía en 1998, ha ocupado distintos cargos directivos en desarrollo de marcas, marketing y operaciones, y ha desempeñado un papel clave en la definición estratégica y en la expansión internacional del portafolio de fragancias y moda del grupo.

En el comunicado hecho público hoy, Marc Puig ha explicado así la decisión: “Este es un momento clave en la evolución de la compañía. La combinación de unos cimientos sólidos y un crecimiento sostenido sienta las bases para la siguiente etapa de nuestra historia. Con este anuncio, el Consejo abre un nuevo capítulo en la gobernanza del grupo. La separación de las funciones de presidente y consejero delegado se alinea con los más altos estándares de buen gobierno de las empresas cotizadas”.

Su sucesor, José Manuel Albesa, ha declarado que “queda mucho potencial por delante” y ha detallado algunos retos de su mandato: “Esta siguiente fase consiste en renovar nuestra energía, afinar nuestro enfoque y construir sobre todo aquello que hace único a Puig”.

En la misma nota, Puig ha anunciado el nombramiento de Miquel Àngel Serra Duran como director financiero de la compañía en sustitución de Joan Albiol Ramis, que conserva su cargo como secretario no miembro del consejo de administración.

Un encargo de la familia

Si Marc Puig es reconocido como uno de los mejores directivos de la historia reciente de las empresas catalanas se debe en gran parte a su protagonismo en la recuperación de una compañía que no atravesaba un buen momento cuando se hizo cargo de ella. En 2004, y tras una rectificación de su padre respecto a quién debía ser el primer ejecutivo, Marc fue elegido en detrimento de su hermano Marian. El delfín de la familia hizo tándem con Manuel Puig, su primo. Durante tres años los dos fueron consejeros delegados, hasta que en 2007 el primero se convirtió en presidente y el segundo en vicepresidente.

La mayor apuesta que hizo Marc Puig en aquel momento fue resituar una compañía que había crecido mucho pero de forma poco segmentada. “Su gran mérito fue apostar por el lujo, y para hacerlo tuvieron que renunciar a la mitad de su facturación en aquel momento”, explica un empresario conocedor de aquella situación. Pese al impacto inicial en las ventas, aquello fue clave para que Puig se pudiera reposicionar en el segmento prémium, conservando sus mejores marcas y adquiriendo nuevas licencias que acabaron siendo muy rentables, explica esta voz.

Tal y como adelantó este diario el pasado mes de octubre, la salida de Marc Puig de la posición de consejero delegado era un secreto a voces. Tanto en la familia como fuera de ella se cuestionó su rol en la salida a bolsa de mayo de 2024. A pesar de que cumplió con su objetivo de dar liquidez a los accionistas de la empresa (13 de los 14 primos de la tercera generación de los Puig, que se embolsaron sumas millonarias: prueba de ello es que las cuentas de Puig SL, hólding de la familia Puig, reflejaron un beneficio de 1.177 millones de euros tras la salida a bolsa), generó malestar entre los inversores que compraron a un precio elevado y vieron cómo las acciones caían en los meses posteriores. Esta caída golpeó incluso a la cúpula directiva de la empresa, que decidió endeudarse para adquirir acciones. Puig, a través de Exea, trató de restañar el golpe recomprando estas acciones, fin al que dedicó una cantidad cercana a los 90 millones de euros; según avanzó EL PERIÓDICO, esta recompra de las acciones de los ejecutivos fue objeto de análisis por parte de la CNMV, la reguladora bursátil. Otro de los inversores perjudicado por su inversión fue criteria, el brazo inversor de La Caixa, que destinó 425 millones de euros a adquirir el 3% de la empresa.

Puig salió a bolsa con los títulos a 24,50 euros, tocó su mínimo en octubre del 2025 con las acciones a 13 euros y cerraba este martes a casi 16 euros tras meses de lenta recuperación, pero queda aún un 33% por debajo del precio que se ofreció a los inversores en mayo de 2024.

Además de estas críticas por la salida a bolsa, una excepción en los últimos 15 años de la empresa, Marc Puig había admitido en círculos empresariales su cansancio después de dos décadas al frente de una compañía de la dimensión de Puig.