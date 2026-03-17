El Port de Barcelona eleva un 10,5% el tráfico de mercancías hasta febrero impulsado por los graneles líquidos

El tráfico de mercancías del Port de Barcelona alcanzó los 11,17 millones de toneladas en los dos primeros meses del año, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El crecimiento se apoya principalmente en el dinamismo de los graneles líquidos, el segmento con mejor comportamiento, que avanzó un 42,5%. Por tipología de productos, destacan los fuertes aumentos de los químicos, con un alza del 161,3%. También crecen con intensidad el gas natural (+92,9%), impulsado por el aumento de las importaciones desde Estados Unidos, y el gasóleo (+22,5%), en un contexto en el que las terminales portuarias mantienen su papel como plataforma para operaciones de mezcla y posterior reexportación.

Los graneles sólidos también han registrado una evolución positiva, con un incremento del 16,7%, apoyado en subidas relevantes del tráfico de sal común (+131,3%) y de haba de soja (+60,6%). En cuanto al tráfico de contenedores, se mantiene la tendencia de inicio de año con un crecimiento moderado del 3,4%, sustentado en la recuperación de los contenedores en tránsito, que aumentan un 18% respecto a 2025. Este repunte compensa la caída de los contenedores llenos, tanto de importación (-4,1%) como de exportación (-12,2%), en un escenario todavía condicionado por los ajustes logísticos derivados de la crisis en el mar Rojo. Por áreas geográficas, descienden los intercambios en contenedor con mercados como China (-7,2%) y Estados Unidos (-14,1%), mientras que se intensifican los flujos con países como Vietnam (+23,6%), Indonesia (+41,4%) y Turquía (+3,3%).

Un grupo de cruceristas dirigiéndose a embarcar en la terminal de MSC cruceros del Port de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

El movimiento de vehículos mantiene un comportamiento estable en términos globales, con cerca de 95.000 unidades gestionadas hasta febrero, una cifra muy similar a la del año anterior (+0,3%). Las exportaciones se mantienen sin variaciones significativas, mientras que las importaciones crecen con fuerza (+35,5%), compensando la caída del tráfico en tránsito (-25,9%) y de cabotaje (-16,8%).

14,9% pasajeros más

Por su parte, el tráfico marítimo de corta distancia registra un leve incremento del 1,1%, resultado de la caída del 3,7% en las unidades de transporte intermodal con Baleares, contrarrestada por el aumento del 3,1% en los servicios ro-ro, especialmente en las conexiones con Italia.

En el ámbito de pasajeros, el puerto contabilizó 378.677 movimientos, un 14,9% más que en el mismo periodo de 2025. De este total, 132.604 proceden de ferris y el resto a cruceros. Según estimaciones elaboradas junto a Turisme de Barcelona, alrededor de 154.589 cruceristas visitaron la ciudad durante este periodo.