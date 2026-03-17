El Govern rechaza retirar los presupuestos y volver a presentarlos en junio

El Govern apura las horas para lograr un acuerdo 'in extremis' con ERC antes del viernes, descarta retirar su proyecto de presupuestos para dar mayor margen a la negociación y no se ve aprobando unas cuentas públicas en verano. Así lo ha manifestado la consellera de Economia, Alícia Romero, este martes en el programa 'Cafè d'Idees' de 'La 2'.

La titular de Economia se mantiene confiada en poder convencer a los republicanos y poder hacerlo en los próximos días, desechando a día de hoy la opción de retirar el proyecto legislativo para negociar con los de Oriol Junqueras sin la presión del cronómetro. "No estamos aquí en estos momentos, estamos para que el viernes se tramite el presupuesto y ERC retire la enmienda a la totalidad. Hay tiempo hasta el 24 de abril, que es cuando se deben aprobar definitivamente los presupuestos", ha añadido.

Fuentes de los republicanos recalcan que el president Salvador Illa decidió llevar las cuentas públicas al Parlament sin tener los apoyos atados, por lo que ahora sufre la tensión del calendario, ya que el viernes, si ERC no levanta su veto, el proyecto quedará en nada. "Saben lo que pasará, si no los retiran, caerán. Ellos deciden", remachan desde el partido, insistiendo en que fueron los socialistas los que pusieron en marcha la cuenta atrás pese a que Junqueras había anunciado que frenaba la negociación al ver la falta de garantías del Gobierno para la recaudación del IRPF.

"El Govern se ha puesto en un callejón sin salida", añaden otras fuentes, que subrayan que Esquerra ya ha manifestado su voluntad de avalar suplementos de crédito para que la Generalitat no sufra en tesorería. Estas fuentes sostienen que el Executiu sí ha deslizado la posibilidad de retirar los presupuestos, pero que nada está cerrado.

"Si los retiran quedan en evidencia, pero si no los retiran quedan en ridículo", afirman, aunque el Govern aún no ha decidido si prefiere evitar que las cuentas lleguen al hemiciclo y exhibir el veto de ERC o si prefieren dar aire a la negociación retirando el proyecto del orden del día para no tener una derrota parlamentaria en la principal ley del Govern.

Para Illa, los presupuestos de este 2026 son determinantes, ya que serán los primeros que pueda aprobar en esta primera legislatura, ya que gobierna con las cuentas prorrogadas de 2023 que impulsó el Govern de Pere Aragonès, puesto que el próximo año se augura inviable por las elecciones municipales y generales.

9.000 millones en danza

El Govern presentó en el Parlament el pasado 27 de febrero su proyecto de presupuestos para este 2026. La ley dicta que el Ejecutivo debiere remitir a la cámara legislativa el borrador de cuentas públicas alrededor del 15 de octubre, si bien este y anteriores gobiernos han incumplido sistemáticamente dicha referencia. El proyecto diseñado por la consellera Romero contempla una capacidad de gasto de 49.126 millones de euros, unos 9.000 millones más que en las anteriores cuentas vigentes.

Desde Economia fían su capacidad de ejecución de esos fondos a que entren en vigor cuanto antes. El Govern ha acumula un retraso de casi tres meses desde principios de año y ello condiciona la disponibilidad de fondos para los departamentos. Si finalmente fracasan los presupuestos, el Govern se verá obligado a recurrir a suplementos de crédito para cubrir gasto ordinario, lo que le forzará a negociaciones políticas con los grupos.

En un contexto, si descarrilan las cuentas públicas, de desgaste de las relaciones con ERC, pero ante la necesidad de incorporar recursos para fintar las tensiones de tesorería, que desde el departamento de Economia vislumbran a partir de mayo. Este es otro de los motivos por los que desde el Executiu rechazan desplazar las negociaciones con los republicanos y aprobar en junio los presupuestos, pues para llegar a ese escenario la Generalitat deberían incorporar por el camino suplementos de crédito y luego 'regularizarlos' mediante el nuevo proyecto de presupuestos.

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Una opción viable, pero no deseable para la normal ejecución de los fondos de los diferentes departamentos. Este pasado lunes, Romero compareció en rueda de prensa para lucir que en 2025 la Generalitat había ejecutado el 97% de los fondos disponibles, un nivel récord respecto a ejercicios precedentes y los socialistas lucen como sinónimo de buena gestión al frente de la administración catalana.