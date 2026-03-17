Josep Lluís Sanfeliu será el próximo presidente de Barcelona Global

Josep Lluís Sanfeliu, de 52 años, será el próximo presidente de Barcelona Global. Así lo ha comunicado la organización empresarial este martes, en una nota en que recuerda que la proclamación oficial se producirá el próximo 19 de junio en la asamblea general de socios del organismo.

Tal y como avanzó EL PERIÓDICO la pasada semana, en Barcelona Global ha existido debate en las últimas semanas sobre el directivo que debe suceder a Ramon Agenjo (Damm) en el cargo. Y a pesar de que la decisión dependía exclusivamente de Agenjo, las fuentes consultadas apuntaban a que los expresidentes de la entidad habían mostrado su preferencia por Rafael Fontana (Cuatrecasas) frente al perfil de Sanfeliu, que había tenido cargos en Barcelona Global bajo tres presidencias distintas en los últimos años.

Josep Lluís 'Joe' Sanfeliu es socio fundador de Asabys Partners, uno de los principales fondos biotecnológicos de Europa. También cofundó Ysios Capital, pionero en España en el segmento del capital riesgo en el sector de la biomedicina. Barcelona Global ha destacado que a lo largo de su trayectoria, Sanfeliu ha "contribuido a financiar numerosas empresas surgidas de hospitales, universidades y centros de investigación que han ayudado a consolidar Barcelona como uno de los 'hubs' científicos y biomédicos más dinámicos de Europa.

Sanfeliu sustituirá en el cargo a Ramon Agenjo, uno de los directivos más influyentes de Catalunya por sus roles como consejero y secretario del consejo de administración de Damm, presidente de Cacaolat y patrón director de la Fundació Damm.

La junta de Sanfeliu se conocerá en mayo y se ratificará también en junio. Será labor del nuevo presidente elegir a los 20 miembros de la comisión ejecutiva del organismo, así como a su nuevo vicepresidente. Distintas fuentes apuntan que este rol podría recaer justamente en Rafael Fontana, presidente de honor del bufete de abogados Cuatrecasas.

En los últimos años, Barcelona Global se ha hecho un espacio en la constelación de organizaciones empresariales de la capital catalana por su liderazgo a la hora de haber atraer a un importante número de empresas extranjeras a Catalunya. Para hacerlo, Barcelona Global tiene el departamento Barcelona & Partners, abierto en 2021 y que goza del respeto del empresariado catalán. Esta entidad ha tenido un papel relevante en el aterrizaje de compañías como Pepsico, Delfos, Bayer, Hellofresh, ZF Group o Veriff. También participó en la llegada de la Copa América de vela que se disputó el pasado año. El actual presidente de la institución, Ramon Agenjo, es uno de los directivos más influyentes de la capital catalana.