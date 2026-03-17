Fieldfisher eleva un 10% su facturación en España hasta los 17,85 millones y prepara un nuevo plan estratégico para crecer otro 40%

Fieldfisher cerró 2025 con una facturación de 17,85 millones de euros en España, un 10% más que en el ejercicio anterior, y dio por culminado su plan estratégico 2023-2025 con un crecimiento acumulado del 36%, ligeramente por encima de las previsiones iniciales de la firma.

El despacho atribuye esta evolución, principalmente, al peso creciente del negocio internacional, que ya representa el 26% de la cifra de negocio en España, así como al impulso del trabajo cruzado entre áreas y oficinas del grupo. Según destacó la firma en la presentación de resultados, la internacionalización seguirá ganando peso en los próximos años, impulsada por sus clientes internacionales.

La trayectoria de crecimiento se acelera si se compara con la de hace un lustro: hace cinco años, Fieldfisher facturaba en torno a 7 millones de euros en el mercado español, frente a los 17,85 millones actuales. Además, la oficina española cuenta ya con 115 abogados, frente al centenar del año pasado, y suma un total de 139 profesionales, incluyendo personal corporativo. En paralelo, el despacho registró un avance del 7% en número de 'fee earners' -profesionales que generan ingresos directamente para la firma-.

La firma considera que una de las claves de este avance ha sido la colaboración interna, tanto entre prácticas como con la propia red internacional de Fieldfisher. Esa estrategia de cross selling y trabajo conjunto entre equipos se ha convertido en uno de los motores del crecimiento del despacho en España.

2025 también ha sido un ejercicio marcado por el foco en el talento, tanto interno como externo. Durante el año, Fieldfisher promovió a socios a Javier Fuentes de Tienda, en Corporate M&A, y a Antonio Delgado, en Arbitraje Internacional. A ello se suman las promociones a socios de cuota de Juan Osuna, del área Fiscal, y Paloma Mato, de Corporate M&A.

En el capítulo de incorporaciones, el despacho reforzó varias áreas clave con la llegada de Albert Rodríguez, exsocio de RocaJunyent, y Anaïs Cobo, procedente de Broseta, ambos en Laboral; Cruz Amado de la Riega, en Reestructuraciones e Insolvencia, y Luis Suárez de Lezo, en Real Estate. La firma ya ha anunciado además su primera incorporación de 2026, la de Rafael Durán como socio de Corporate M&A.

Desde el punto de vista organizativo, 2025 ha sido también el año de consolidación del nuevo equipo directivo encabezado por Héctor Jausàs como presidente, junto a Rodrigo Martos y Talmac Bel como socios directores. La firma sostiene que este primer ejercicio de la nueva dirección ha servido para afianzar su apuesta por la internacionalización, la calidad del asesoramiento y la captación y retención de talento.

Apuesta por la inteligencia artificial

De cara al próximo ciclo, Fieldfisher trabaja ya en su plan estratégico 2026-2028, con el que prevé un crecimiento superior al 40% en los próximos tres años y un aumento de plantilla de alrededor del 30%. Ese crecimiento se apoyará en varias palancas: desarrollo orgánico, incorporación de talento externo, inversión en tecnología y exploración de operaciones corporativas que aporten valor en el mercado español.

En este sentido, la firma no descarta integrar un despacho mediano o una 'boutique' especializada en España, siempre que la operación encaje con su estrategia. En cambio, rechaza una fusión o absorción con una firma estadounidense, al considerar que eso diluiría su posicionamiento como despacho europeo. Su prioridad, según trasladó la dirección, pasa por consolidar las plazas en las que ya opera y reforzar su sello europeo.

La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, ocupará un papel central en esta nueva etapa. Fieldfisher cuenta con un director global de IA con sede en Berlín y ha incorporado perfiles técnicos e ingenieros para desarrollar nuevas capacidades. Según la firma, la IA está modificando ya parte del trabajo jurídico más repetitivo, especialmente en tareas de redacción y consultas técnicas, lo que obliga a repensar la formación de los perfiles junior y a desplazar el valor del abogado desde lo puramente técnico hacia un papel más estratégico, relacional y práctico.

A escala global, Fieldfisher cerró el último ejercicio con unos ingresos de 441,3 millones de euros, también un 10% más. La firma subraya el crecimiento de su red europea, con avances destacados en países como Austria, Italia, Alemania, España y Países Bajos. En esta expansión también figuran la integración de un despacho mercantil en Irlanda y la apertura de oficinas en Portugal, con presencia en Lisboa y Oporto, y en Polonia, con oficinas en Varsovia y Cracovia.

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En la actualidad, el grupo supera los 2.000 profesionales y cuenta con 28 oficinas repartidas en 14 países, incluidas tres en China y una en Palo Alto, en California (Estados Unidos).