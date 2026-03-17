Fidelity afirma que la inversión institucional en criptomonedas “es imparable” y ve un mercado de 10 billones de dólares en 2030

El mercado global de criptomonedas y activos digitales está entrando en una nueva fase de madurez financiera que va más allá de la especulación minorista, según explican ejecutivos de la gestora internacional Fidelity International.

Para 2030, la firma prevé que el valor agregado de todo el ecosistema cripto —incluyendo bitcoin, ether y otros activos financieros globales— podría acercarse e incluso superar la marca de 10 billones de dólares (10 trillones americanos), impulsado por la creciente participación institucional, productos financieros regulados y la consolidación de la blockchain como infraestructura de mercados globales.

Emma Pecenicic, responsable de Activos Digitales y Alianzas Digitales en Fidelity, resumió en una reciente presentación de la gestora el pensamiento que subyace a este salto: “No se trata de una moda pasajera, sino de la construcción de una clase de activo consolidada y aceptada por los grandes gestores de capital internacional”.

Una clase de activo en transición

El mercado de criptomonedas, que hoy mezcla inversión minorista, infraestructura de blockchain y finanzas tokenizadas, ha escalado desde su origen en el último decenio hasta cotizar actualmente varios billones de dólares. Este crecimiento no es solo fruto de la especulación de precios sino de un interés creciente de instituciones tradicionales, que ven en los criptoactivos elementos de diversificación y eficiencia financiera.

Los mercados cripto navegan la volatilidad macroeconómica mientras las tendencias institucionales transforman la industria

Como es sabido, los mercados financieros globales experimentaron una mayor volatilidad en febrero, ya que los desarrollos macroeconómicos y las caídas en el sector tecnológico influyeron en el sentimiento de los inversores, según el último informe Monthly Market Insights (de marzo de 2026) elaborado por Binance. Aunque las caídas del mercado a corto plazo llevaron el sentimiento del mercado cripto a niveles de “miedo extremo”, el informe destaca varias tendencias estructurales que continúan moldeando la evolución a largo plazo del ecosistema de activos digitales.

Luego, otros informes de la propia Fidelity y distintos análisis del sector muestran cómo cada vez más inversores institucionales contemplan una asignación significativa en activos digitales para las próximas décadas, una señal de que la adopción va “más allá del hype”, como explica Pecenicic.

¿Por qué ahora?

Las previsiones optimistas para 2030 se basan en tres pilares:

Regulación más clara y mercados más abiertos que reducen barreras para grandes capitales.

que reducen barreras para grandes capitales. Productos financieros regulados (como fondos cotizados y productos cotizados) que facilitan la entrada de gestores tradicionales.

(como fondos cotizados y productos cotizados) que facilitan la entrada de gestores tradicionales. Infraestructura tokenizada, que permite operaciones 24/7 (todos los días de la semana) y liquidaciones más eficientes que los mercados tradicionales.

Además, esta evolución coincide con una adopción social más amplia. Por ejemplo, en España la familiaridad con las criptomonedas entre la población adulta supera el 60%, según estudios de percepción pública, lo cual es una señal clara de que el conocimiento general sobre estos activos está muy por encima de hace solo unos años. De hecho, cada vez más personas mayores de 50 años estudian y se forman en inversión de criptomonedas.

La combinación de estos factores convierte al ecosistema cripto en un actor cada vez más serio dentro de las finanzas globales, con una hoja de ruta que va desde la mera inversión especulativa hasta formas maduras de asignación de capital e infraestructura de mercado para las próximas décadas.