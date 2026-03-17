La inversión se hunde un 62%
El ferrocarril español acumula un déficit de 3.600 millones de euros en mantenimiento entre 2013 y 2024, según el IEE
El Instituto vinculado a la CEOE afirma que España arrastra un agujero de inversión de 19.000 millones en infraestructuras tras recortar la inversión un 62% desde 2010
Del boom al déficit. España arrastra un déficit de inversión de unos 19.000 millones de euros al año en infraestructuras, según concluye el estudio 'La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España', elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El think-tank vinculado a la patronal CEOE concluye que esta cifra es consecuencia directa de un recorte del 62,7% en la inversión pública desde 2010 tras el fin del ciclo expansivo de la década de los 2000, cuando el gasto alcanzó su máximo histórico: 34.800 millones de euros. En paralelo, el Gobierno tendría que invertir 1.500 millones de euros en las infraestructuras al año para compensar el deterioro del stock derivados por su uso y el envejecimiento de la red.
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha exigido mayor colaboración público-privada para evitar un cuello de botella de gasto a largo plazo. "En España, el principal reto que tenemos es un déficit de inversión. La inversión es nuestro talón de Aquiles", ha explicado.
Este deterioro es visible de una forma más aguda en el caso del ferrocarril. El ferrocarril español ha acumulado un déficit de 3.600 millones de euros en mantenimiento entre 2013 y 2024, lo que sitúa a la red entre los sectores más afectados, solo por detrás de las infraestructuras hidráulicas, que exigen 5.500 millones de euros. El IEE también estima que serían necesarios unos 2.900 millones de euros anuales adicionales para evitar un deterioro mayor del ferrocarril.
Y el envejecimiento ya tiene una consecuencia clara: el deterioro masivo de la red. Según las estimaciones del IEE, más de la mitad de la red ferroviaria (52,5%) superará los 20 años de antigüedad en 2030, frente al 13,6% en 2007. “La evolución de los niveles de inversión en los últimos años ha provocado una pérdida importante de capital relativo en infraestructuras y ha generado un déficit de inversión respecto a los niveles necesarios para sostener y modernizar el stock existente”, explican desde la IEE.
El tráfico también ha crecido. Aunque el número de viajeros en Alta Velocidad ha crecido a un paso de doble dígito: un 100,8% entre 2015 y 2024, el gasto en mantenimiento por pasajero ha caído un 27,5%. La falta de capital no afecta solo a la Alta Velocidad, sino que también se extiende a la red de Cercanías, responsable por movilizar el 90% de los pasajeros a escala nacional. En este sentido, el estudio subraya que Cercanías recibe menor inversión que la Alta Velocidad, a pesar de que dispone de mayor uso por parte de la población.
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