Cuándo se cobran las pensiones en marzo de 2026: fechas previstas por los principales bancos

Tras la reciente revalorización de las pensiones aprobada en el Congreso, más de 10 millones de pensionistas han visto resuelta su situación. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 4 de febrero de 2026 publicó un real decreto-ley que establece una subida general del 2,7.

Un incremento general del 2,7% en las pensiones

Un punto clave es que los pensionistas podrán continuar recibiendo este mes la subida aprobada a finales de 2025. La revalorización establece un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas. Por ello, en el caso de las pensiones mínimas, el aumento alcanzaría el 7%, mientras que las pensiones no contributivas presentan un incremento del 11,4%.

Según confirman las entidades bancarias, el ingreso de la pensión se llevará a cabo entre el 23 y 25 de marzo. Aun así, debemos tener en cuenta que este pago no corresponde al mes de marzo, sino a la pensión de abril. Esta es una práctica común de la Seguridad Social, para permitir a los beneficiarios gestionar antes de tiempo sus fondos.

Fechas de cobro en marzo de 2026

La mayoría de entidades financieras suelen realizar el ingreso de las pensiones entre los días 22 y 27 de cada mes. Sin embargo, aunque la fecha de referencia será el 25 de marzo, es común que los cobros se lleven a cabo unos días antes, aunque sin grandes cambios en el horario establecido.

Según las previsiones, este mes de marzo de 2026, la mayoría de los bancos y cajas comenzarán a abonar las pensiones entre el 23 y 25 de marzo:

Lunes 23 de marzo : Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja

: Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja Martes 24 de marzo : Banco Santander, CaixaBank e ImaginBank

: Banco Santander, CaixaBank e ImaginBank Miércoles 25 de marzo: Abanca, Banco Sabadell, BBVA, Cajamar, Ibercaja, ING, Kutxabank, Laboral Kutxa, Openbank

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Debemos aclarar que estas son fechas estimadas, por lo que pueden variar según la entidad bancaria. Por ello, el resto de bancos que no figuran en la lista realizarán sus pagos en torno al día 25 de marzo. En algunos casos, los pagos podrían retrasarse hasta el próximo mes (entre el 1 y el 4 de abril), como sería el caso de la banca online Pibank.