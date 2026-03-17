El coste laboral cierra 2025 con una subida del 3,8% y encadena 20 trimestres al alza

El coste laboral de las empresas aumentó un 3,8 % en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 3.382,48 euros por trabajador y mes, y encadenó 20 trimestres consecutivos al alza.

Según la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial subió un 3,6 %, hasta los 2.531,04 euros, y los otros costes, un 4,4 %, hasta los 851,44 euros.

Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente de los otros costes, crecieron un 4,5 %, al cierre de un año que refleja los cambios introducidos en la reforma de pensiones, con una nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (al 0,8 % sobre la base de cotización).

También la entrada en vigor de la cuota de solidaridad, un nuevo cargo en las cotizaciones sociales de los trabajadores con salarios más altos.

Tanto el coste laboral como el salarial marcaron máximos de la serie histórica, que comenzó en el 2000, para un cuarto trimestre del año.

La estadística también recoge 155.737 vacantes de empleo en el cuarto trimestre, 7.719 más que un año antes y la mayor cifra de puestos libres, sólo por detrás de los 155.797 del tercer trimestre de 2023.

El 91 % de las empresas afirmaban no tener vacantes porque "no necesitan ningún trabajador más", en tanto que el 86,3 % de estas plazas libres se encontraba en el sector servicios.

La educación marcó la mayor subida de costes laborales

De vuelta a los costes laborales y por sectores, el mayor incremento se registró en la construcción (4,1 %), seguida por los servicios (4 %) aunque registró el valor más bajo con 3.298,67 euros mensuales.

La industria, por su parte, aumentó sus costes laborales un 2,9 %, hasta los 3.889,55 euros.

En cuanto a los salarios, el mayor aumento se experimentó en los servicios (3,9 %), aunque en este caso el valor más bajo estuvo en la construcción, donde los sueldos subieron un 3,8 %, hasta los 2.404,86 euros. En la industria, los sueldos crecieron un 2,5 % hasta los 2.880,28 euros.

Por actividades, el coste laboral registró sus mayores incrementos en la educación (un 7,8 %, hasta los 3.345,09 euros), el transporte y almacenamiento (un 6,2 % hasta los 3.633,98 euros) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (6,1 % hasta los 4.357,91 euros).

Por el contrario, los costes laborales bajaron en las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-5,9 % hasta los 2.214,39 euros) y las industrias extractivas (-0,4 % hasta los 4.875,39 euros).

En cifras absolutas, el mayor coste laboral sigue estando en las actividades energéticas, con 6.511,96 euros por trabajador y mes, seguidas por las financieras, con 5.964,33 euros.

Por regiones, La Rioja, Madrid y Andalucía presentaron los mayores aumentos del coste laboral este trimestre, mientras que en Asturias descendieron.

El mayor coste laboral se registró en Madrid con 4.058,71 euros al mes por trabajador y el menor, en Extremadura, con 2.756,4 euros.

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En la serie corregida, el coste laboral por trabajador aumentó un 3,6 % en este cuarto trimestre de 2024 y un 1 % respecto al anterior.