Catalunya refuerza con cinco millones de euros el dispositivo contra la peste porcina

La consellera catalana de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha anunciado este martes que su Departamento ha invertido cinco millones de euros en reforzar el dispositivo contra la peste porcina africana (PPA), que ya se encuentra en la fase de erradicación de los jabalíes. Así lo ha expresado Parlon en una rueda de prensa tras visitar el centro de mando avanzado habilitado por el cuerpo de Agentes Rurales en su sede de Santa Perpètua de Mogoda junto al conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.

La inversión contempla el refuerzo del grupo especializado en capturas de animales, que sumará 15 nuevos efectivos a los 52 de los que disponía hasta el momento, así como 17 unidades de drones para mejorar la vigilancia térmica nocturna. También se incluye el convenio firmado con las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) para incorporar 132 efectivos implicados en la búsqueda de cadáveres y el mantenimiento de trampas. "Trabajamos al servicio de los objetivos marcados por el Departamento de Agricultura para erradicar, en el mínimo tiempo posible, esta enfermedad que provoca una crisis sanitaria sin precedentes y que afecta claramente a un sector económico fundamental para nuestro país", ha afirmado la consellera.

Por su parte, Ordeig ha destacado que, tras una primera fase de contención, hace unos días que técnicos y profesionales ya trabajan en la siguiente, de "erradicación y vaciado". En este contexto, ha pedido "paciencia" y "discreción" a la ciudadanía, ya que "no será un proceso rápido". De hecho, ha recordado que ningún país que haya tenido PPA ha tardado menos de un año en encontrar el último cadáver positivo. En caso de detectar "incumplimientos sistemáticos" de las medidas -como el cierre que ahora mismo afecta al parque de Collserola-, Parlon no ha descartado imponer sanciones.

Gran movilidad

El Govern afronta el control del brote de peste porcina africana de manera amplia, con un incremento tanto del personal técnico, profesionales y cuerpos de seguridad como del material utilizado por estos para avanzar en el plan de erradicación de los animales dentro del radio de afectación. El reto resulta complejo, ya que el jabalí es un animal de una movilidad elevada, capaz de recorrer largas distancias en poco tiempo. Pese a ello, también es un animal muy apegado a costumbres y que vuelve a los enclaves en los que la comida es abundante. Las trampas suelen ser efectivas en sus zonas habituales de paso. "Nunca ha habido un despliegue de medios tan grande como este en toda la historia de la Generalitat de Catalunya por sanidad animal", ha explicado Ordeig.

La inversión prevista refuerza la segunda fase del plan contra la PPA, y que contempla la erradicación de todos los jabalíes en la zona de alto y bajo riesgo, y que ya ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. "Estamos en esta nueva fase, que hace días que estamos trabajando, de un plan de erradicación, que consiste en el vaciado de animales con los criterios, intensidad y métodos que marquen los Agents Rurals", ha detallado el conseller de Agricultura.

Ordeig ha cifrado en alrededor de un millar de jabalíes los animales presentes en la zona de alto riesgo, además de una cifra algo mayor en la de bajo riesgo, que serán erradicados, mientras que en el resto de Catalunya el objetivo pasará por reducir la población de esta especia hasta un 50%, también con base en la densidad que exista en cada zona.

40 millones

En total, el Govern ha destinado por el momento 40 millones de euros para hacer frente a las tres crisis de sanidad animal que han afectado a Catalunya, y que son la PPA, la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y gripe aviar. A pesar de no tener datos sobre el gasto exclusivo en la peste porcina, Ordeig ha afirmado que será la que concentrará la mayor dotación, y asegurado que aún quedan inversiones sin ejecutar.

Parlon también destacado las características geográficas en las que está la afectación del brote en Catalunya, "que se da en un entorno de alta complejidad por el volumen de población y de los usos que se hacen de los entornos naturales en los que habitan los jabalíes". Ordeig, por su parte, ha detallado, que se está trabajando con una metodología propia, adaptada a la realidad del territorio, y ha evitado hacer comparaciones con otros países en los que ha existido un brote de PPA: "Cuando vemos el país que lo ha hecho mejor, es Bélgica y tardo más de un año. No decimos que este sea el caso, porque, entre otras cosas, el brote no estaba en un área metropolitana".

Noticias relacionadas

El Govern tampoco ha descartado la puesta en marcha de sanciones a la ciudadanía, aunque Parlon defiende que por el momento se ha priorizado la pedagogía. "Es una de las cuestiones que debemos ir viendo en los próximos días, si hay un incumplimiento sistemático de algunos de los cierres que se han hecho o por la vandalización de algunos de estos pasos de fauna o controles en diferentes zonas, poder sancionar o abrir investigaciones", ha detallado la consellera.