La Generalitat solo ha gastado 30 millones de los 1.500 anunciados para ayudar a empresas por la crisis arancelaria de Trump

La Generalitat de Catalunya solo ha gastado 30 millones de euros de los 1.500 millones dispuestos para ayudar a las empresas afectadas por la crisis arancelaria con Estados Unidos. Hace casi un año, el president Salvador Illa anunció en el Palau de la Generalitat, flanqueado por patronales y sindicatos, un ‘escudo’ contra la sacudida comercial desatada por Donald Trump. De esos 1.500 millones anunciados, solo un 2% se ha desembolsado. Desde la conselleria de Economia justifican ese grado de ejecución debido a las bajas afectaciones que finalmente han tenido los nuevos aranceles estadounidenses sobre la economía catalana.

“El impacto ha sido menor”, ha justificado, a preguntas de los periodistas, la consellera Alícia Romero este lunes, en rueda de prensa. Gran parte de esos fondos, unos 900 millones de euros, son créditos a un tipo de interés reducido que las corporaciones pueden pedir al Institut Català de Crèdit (ICF). Estas líneas siguen abiertas, pero las empresas no han recurrido a ellas durante los últimos meses. De hecho, solo se han solicitado 1,5 millones de euros en préstamos, de los 900 millones disponibles. El resto de recursos se debían asignar desde distintas conselleries, como, por ejemplo, Empresa i Treball y su presupuesto para apoyar la internacionalización de compañías.

Ahora que otro conflicto internacional, esta vez bélico y focalizado en Oriente Próximo, amenaza con dañar la economía catalana, el Govern sondea como redirigir dichos recursos. “Dotamos dicho plan de 1.500 millones que todavía no se han agotado, de forma que de allí se pueden sacar algunos recursos”, reconocía la consellera en una reciente entrevista en EL PERIÓDICO.

La Generalitat aguarda a la respuesta del Gobierno central para, a partir de la misma, complementarla con recursos propios. El Ejecutivo ha avanzado que celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este viernes en el que concretará sus primeras medidas. Por el momento, ya han trascendido rebajas fiscales a sectores como los transportistas, la agricultura y la pesca, debido a su especial vulnerabilidad ante el incremento súbito del precio de los carburantes. Una vez tenga el detalle de ese primer ‘escudo antiinflación’, el Govern dispondrá sus propias iniciativas y desde Economia no descartan que el próximo martes 24 de marzo pudiera aprobar ya alguna en su Consell Executiu.

Monitorizando los daños colaterales

La administración Illa ha ido manteniendo reuniones durante los últimos días con distintas organizaciones empresariales para monitorizar el impacto de la guerra en Oriente Próximo entre el tejido catalán. El jueves pasado, el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, mantuvo un encuentro con distintos representantes del empresariado y el viernes se reunió el consell de diàleg social, con participación de las patronales y sindicatos más representativos, así como los consellers Romero, Sàmper y Miquel Duch (Exteriors). También estuvo presente la secretaria general del departamento de Agricultura, Cristina Massot, en tanto que uno de los sectores que se teme más damnificado será el campo.

Por la ruta de Ormuz, además de petróleo, también pasa un flujo muy importante de urea, uno de los fertilizantes más comunes, y su bloqueo puede disparar los costes de producción de los empresarios del sector primario catalán. “A medio plazo podrían tener impactos graves en el sector agrario y, sobre todo, en los precios de los alimentos”, recoge un informe elaborado desde la dirección general de análisis y perspectiva económica al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

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Empresas y trabajadores están a la expectativa de cómo evoluciona el conflicto en Irán. Patronales como Pimec han reclamado bajar temporalmente los impuestos a los carburantes, revisar los contratos públicos de empresas de transportes de viajeros para compensarles el alza de los carburantes o acelerar la devolución del impuesto de hidrocarburos. Desde los sindicatos instan al Govern a no centrarse solo en las compañías y preparar también ayudas para las familias, que están viendo cómo llenar el depósito del coche se les dispara.