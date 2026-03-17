Caixa Enginyers rompe la barrera de los 220.000 socios

2025 ha sido un año de récord para el conjunto de la banca española y la cooperativa de crédito Caixa Enginyers no ha sido menos. La entidad ha presentado este miércoles en Barcelona su balance del pasado año con tres cifras destacadas: llega a los 26,5 millones de euros de beneficios (por 24 en 2024), alcanza un índice de satisfacción del 8,47 entre sus socios y llega, sobre todo, a los 220.080 socios, por 216.000 el pasado año, lo que supone una mejora del 2% y romper la barrera de los 220.000 miembros.

El presidente de la cooperativa, Félix Masjuan, y su director general, Juanjo Llopis, han presentado los resultados de la entidad en que han vuelto a contraponer su modelo social con el de la "banca capitalista". El crecimiento de Caixa Enginyers ha permitido a la entidad alcanzar las 31 oficinas propias y otras dos compartidas (del total, 10 sucursales están en Barcelona, 12 más en el conjunto de Catalunya y otras 11 en el resto de España) con una plantilla de 568 empleados.

Llopis ha presentado los primeros resultados correspondientes a un año en que fue director general desde el inicio del ejercicio, tras haber reemplazado al histórico Joan Cavallé. Una de las novedades del ejercicio fue la puesta en marcha del servicio de banca móvil con vehículos dotados de cajero automático por 313 municipios, en un servicio licitado por la Generalitat y que la cooperativa desempeña junto a CaixaBank. Fruto de esta actividad, Caixa Enginyers recibió 1.736 visitas de usuarios, y en total logró hacer 400 nuevos socios.

Llopis ha destacado que en un año de alta volatilidad por la guerra comercial y la situación geopolítica, la entidad ha alcanzado los 9.269 millones de euros gestionados a sus clientes (un 8% interanual más), con un incremento del saldo hipotecario de 279 a 395 millones a pesar del incremento de amortizaciones. Los negocios que han crecido más en la cuenta de resultados de Caixa Enginyers han sido el de gestión de activos de sus socios (que representa ya el 48% del total) y el de los seguros, que crecen del 12 al 14%.

Todo ello con un grado de mora (impagados) que cae hasta el 2,5% y un capital propio CET1 (el capital que tienen que acumular las entidades financieras para prevenir posibles crisis) que salta del 18 al 22%. Llopis ha apuntado, respecto a este colchón, que "lastra la rentabilidad financiera" y que tendrán que destinarlo "a crecer y a dar mejor servicio".

Planes de futuro

El director general de la entidad también ha anunciado la creación de un departamento de Organización, innovación y transformación para mejorar la eficiencia de la cooperativa de crédito, que este año ha empeorado ligeramente, y ha anunciado que ante un 2026 que vuelven a prever como año de "altísima volatilidad" aspiran a mantener su crecimiento orgánico, a llegar a los 230.000 socios y a abrir tres nuevas oficinas (teniendo en cuenta que en Sevilla unificarán las dos que tienen).

Llopis ha manifestado que la cooperativa de crédito, que cumple 60 años en 2027, ya es "alternativa" ante la situación de "oligopolio" que se da en el mercado financiero catalán, según la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).