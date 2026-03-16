Hacienda vuelve a insistir con la factura electrónica: cuándo será obligatoria para autónomos y pymes (y las multas)

La digitalización de la facturación mercantil da un paso decisivo en España. El Ministerio de Hacienda ha actualizado el calendario para que autónomos y pymes adapten sus sistemas de facturación a las nuevas exigencias legales, en un movimiento que busca modernizar los procesos, combatir el fraude fiscal y aumentar la transparencia en los pagos entre empresas.

A día de hoy, la obligación de emitir facturas electrónicas en formato estructurado entre empresas y profesionales aún no está completamente en vigor porque depende de un reglamento específico que todavía no se ha publicado. Este desarrollo normativo surge de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como Ley Crea y Crece, que introdujo la factura electrónica obligatoria en operaciones B2B (entre empresas y profesionales) y que espera su desarrollo reglamentario definitivo.

Sin embargo, sí existe una obligación progresiva de adaptar los programas de facturación para que cumplan unos requisitos técnicos que permitan garantizar la integridad, trazabilidad y fiabilidad de los registros de facturación (el sistema conocido como Verifactu). Este sistema se basa en el Real Decreto 1007/2023, que regula los requisitos que deben cumplir los programas o sistemas informáticos empleados por autónomos y empresas para emitir facturas.

Fechas clave de adaptación

Las fechas fijadas por Hacienda para que autónomos y empresas tengan sus sistemas de facturación adaptados al nuevo marco legal son las siguientes:

1 de enero de 2027: entrada en vigor para empresas y profesionales sujetos al Impuesto de Sociedades .

entrada en vigor para empresas y profesionales sujetos al . 1 de julio de 2027: plazo para que el resto de autónomos y pymes actualicen sus sistemas de facturación a las exigencias de Verifactu, incluyendo los requisitos técnicos de inalterabilidad y trazabilidad.

Estas fechas son fruto de una ampliación del calendario que inicialmente planteaba plazos más tempranos para 2025 y 2026. La ampliación persigue dar más tiempo de adaptación a la mayoría de contribuyentes, reduciendo la presión de cambios abruptos en los sistemas de facturación.

¿Qué implica para autónomos y pymes?

Una vez obligatorios estos sistemas de facturación adaptados a Verifactu:

No podrán emitirse facturas con programas que no cumplan los requisitos técnicos marcados por Hacienda.

marcados por Hacienda. Incluso si se emiten en formatos tradicionales, como PDF, no serán considerados válidos para efectos de transmisión de datos estructurados cuando la obligación de factura electrónica B2B entre en vigor.

Los programas deben generar registros inalterables firmados digitalmente y con códigos QR que permitan su verificación.

¿Hay sanciones?

Sí. La Agencia Tributaria prevé sanciones que pueden llegar hasta los 50.000 euros para autónomos y pymes que incumplan las obligaciones de facturación y no adopten sistemas informáticos adaptados a la normativa vigente, especialmente en lo relativo a Verifactu y las exigencias de la Ley Antifraude.

Esta norma no solo transforma cómo se emiten y reciben las facturas, sino que representa una de las reformas fiscales más profundas de la última década en España, con impacto directo en el tejido productivo y en la digitalización de las pequeñas empresas. Conocer los plazos, adaptar el software y anticiparse a los cambios será clave para evitar sanciones y aprovechar las nuevas oportunidades que trae la facturación electrónica.