UniCredit lanza una opa de 35.000 millones de euros sobre Commerzbank

El banco italiano UniCredit ha anunciado en la mañana de este lunes que presentará una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria sobre el banco alemán Commerzbank. La operación se articulará a través de un canje de acciones, con la intención de superar el umbral del 30% de propiedad. Pese a la operación, UniCredit ha asegurado que no quiere tomar el control de la entidad germana. Según la valoración de 'Bloomberg', la operación se ha tasado en torno a los 35.000 millones de euros.

(Última Hora, habrá ampliación)