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Fusiones bancarias

UniCredit lanza una opa de 35.000 millones de euros sobre Commerzbank

La intención del banco italiano es superar el umbral del 30% de propiedad

Archivo - Sede central de UniCredit en Milán

Archivo - Sede central de UniCredit en Milán / EUROPA PRESS - Archivo

Jaime Mejías

Jaime Mejías

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El banco italiano UniCredit ha anunciado en la mañana de este lunes que presentará una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria sobre el banco alemán Commerzbank. La operación se articulará a través de un canje de acciones, con la intención de superar el umbral del 30% de propiedad. Pese a la operación, UniCredit ha asegurado que no quiere tomar el control de la entidad germana. Según la valoración de 'Bloomberg', la operación se ha tasado en torno a los 35.000 millones de euros.

(Última Hora, habrá ampliación)

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