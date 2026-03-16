Roman supera el techo de los 25 millones de euros en 2025 y sigue escalando en el M&A

La consultora de comunicación y asuntos públicos Roman ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación récord de 25,7 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento orgánico del 13,4% respecto al año anterior, consolidando una trayectoria ascendente que ya suma seis ejercicios consecutivos creciendo a doble dígito. Los resultados, que superan los objetivos marcados en su Plan Estratégico 2025-2030, sitúan a la firma como uno de los actores más dinámicos del sector servicios en España.

Bajo la dirección de su presidenta y CEO, Silvia Alsina, la compañía ha logrado estos hitos sin incluir todavía los ingresos de Dédalo Comunicación, firma que Roman adquirió el pasado mes de octubre. Este movimiento estratégico refuerza su capacidad en áreas críticas como la comunicación financiera, de crisis y litigios, ampliando su perímetro de negocio en un mercado cada vez más competitivo.

Impulso del área digital y el asesoramiento financiero

Uno de los motores de este crecimiento ha sido la puesta en marcha de Roman Digital, su filial especializada en servicios creativos y marketing digital. La inauguración de la Roman Brands House en Madrid ha servido como centro neurálgico para integrar talento en áreas de diseño, eventos y comunicación interna, respondiendo a la demanda de las empresas por soluciones 360 grados en entornos digitales.

En el ámbito transaccional, Roman se ha consolidado como un asesor de referencia. Según el ranking de Mergermarket, la firma cerró el año como la tercera consultora española en asesoramiento de fusiones y adquisiciones (M&A). En total, participó en 38 transacciones valoradas en más de 12.200 millones de euros, destacando su papel en operaciones de alto calado como la OPA de BBVA sobre el Sabadell.

Sostenibilidad y talento como ejes de negocio

Más allá de las cifras, la consultora destaca por su compromiso con los criterios ESG. Siendo la primera consultora de comunicación española con certificación B Corp, Roman ha sido reconocida por el estudio PR Scope 2025/26 como la agencia número uno en compromiso con la sostenibilidad.

La estructura operativa también refleja una apuesta clara por el capital humano, alcanzando un equipo de 250 profesionales. Un dato relevante en la cultura corporativa de la firma es que más del 70% de su plantilla son mujeres, proyectando un modelo de liderazgo femenino que es seña de identidad de la casa.

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Con la vista puesta en 2026, Roman afronta el nuevo ejercicio con el objetivo de mantener su modelo de boutique de servicios de alta calidad, escalando su presencia internacional desde sus sedes en Barcelona, Madrid y Londres.