La Renta Activa de Inserción (RAI): requisitos y métodos para acceder a la ayuda de 480 euros mensuales para desempleados

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) establecen algunas ayudas económicas para los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo. Estas prestaciones se promueven con el objetivo de reducir las dificultades económicas que muchos parados suelen sufrir.

El RAI como apoyo para desempleados con necesidades concretas

Uno de estos apoyos financieros es la Renta Activa de Inserción (RAI), un programa extraordinario de ayudas económicas impulsado por el SEPE. De hecho, esta prestación permitiría a sus beneficiarios recibir 480 euros mensuales, con una duración máxima de 11 meses.

Según confirma la página web del SEPE, esta ayuda pretende aumentar las posibilidades de reinserción laboral por parte de los trabajadores desempleados, tanto aquellos con necesidades económicas especiales, como quienes presenten dificultad para acceder al empleo.

Cómo se puede acceder a la ayuda de 480 euros mensuales

El RAI se presenta como una opción muy rentable para algunos sectores vulnerables económicamente, como sería el caso de las amas de casa. De hecho, esta ayuda económica podría otorgar unos ingresos extra de 480 euros al mes para aquellas personas que no poseen un trabajo como tal, pero que se dedican al cuidado del hogar.

Ahora bien, la Seguridad Social establece una serie de requisitos que las amas de casa deben cumplir para poder recibir la Renta Activa de Inserción (RAI):

No tener trabajo y figurar como demandante de empleo . Además, será obligatorio mantener la inscripción durante todo el periodo en que se reciba la prestación, así como aceptar el compromiso de actividad

. Además, será obligatorio mantener la inscripción durante todo el periodo en que se reciba la prestación, así como aceptar el compromiso de actividad Los ingresos mensuales no deben superar el 75% del salario mínimo (1.221 euros brutos mensuales), es decir, el umbral máximo de renta corresponde a 915,75 euros al mes

(1.221 euros brutos mensuales), es decir, el umbral máximo de renta corresponde a 915,75 euros al mes El solicitante del RAI deberá ser menor de 65 años

No podrá haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores

de renta activa de inserción anteriores Se tendrá que haber agotado el paro o subsidios previos o, al menos, ser un desempleado de larga duración (mayores de 45 años inscritos como demandantes de empleo por más de 12 meses)

Por otro lado, las personas víctimas de violencia de género, doméstica o sexual también pueden acceder al RAI. Las condiciones exigidas son no haber sido beneficiario de tres programas anteriores; no convivir con la persona agresora; estar inscrito como solicitante de empleo; además de cumplir el requisito de carencia de rentas en la unidad familiar.

Cómo solicitar la Renta Activa de Inserción

Una vez que se cumplen las condiciones para ser beneficiario de la RAI, los usuarios pueden solicitar este subsidio económico de diferentes formas, ya sea a través de la sede Electrónica del SEPE, acudiendo de forma presencial a la oficina de prestaciones o a una oficina de registro.

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Además, también se puede realizar el trámite mediante correo ordinario con Cl@ve PIN o certificado digital. En todo caso, una vez que se adjunte toda la información requerida y la ayuda quede aprobada, el usuario solo tendrá que esperar el cobro de la prestación entre los días 10 y 15 de cada mes.