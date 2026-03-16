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Rafa Nadal da el salto al negocio de los megayates de lujo en España

El extenista mallorquín adquiere a través de su 'holding' una participación en Ocean Platform Marinas, una empresa especializada en el diseño y la gestión de amarres para embarcaciones de gran eslora, según El Confidencial

Rafa Nadal en el palco de autoridades durante la final del Abierto de Australia

Rafa Nadal en el palco de autoridades durante la final del Abierto de Australia / Efe

Sebastià Adrover

Palma
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La vida profesional de Rafa Nadal va mucho más allá de su soberbia carrera como tenista. El mejor deportista mallorquín de la historia ha entrado de lleno en el negocio de los puertos deportivos de megayates de lujo, según ha adelantado El Confidencial.

El manacorí ha reforzado su presencia en el sector náutico a través de su 'holding' empresarial, Aspemir, tras adquirir una participación minoritaria en Ocean Platform Marinas (OPM), una empresa especializada en el diseño y la gestión de amarres para embarcaciones de gran eslora. Con esta operación, Nadal se incorpora al accionariado de una compañía que ya opera en destinos como Ibiza y Málaga y que tiene como objetivo expandirse para desarrollar una red de infraestructuras destinadas a megayates a lo largo del litoral español.

La entrada del deportista en el capital de OPM se produce en un contexto de crecimiento del turismo de alto nivel en las costas del Mediterráneo. La compañía está dirigida por José Luis Almazán y cuenta entre sus inversores con la familia ibicenca Matutes, así como con el empresario malagueño Domingo de Torres.

Según esta información, la presencia de Nadal se ha intensificado en los últimos años en la Costa del Sol al aliarse con la promotora Sierra Blanca para desarrollar un gran complejo deportivo en Málaga que incluirá pistas de tenis y pádel, gimnasio, piscina, 'spa', restaurante y un museo dedicado a su trayectoria. De hecho, el último partido como profesional del tenis de Nadal fue en esta ciudad andaluza, con motivo de la Copa Davis de 2024.

La operación en OPM amplía el entramado empresarial que se articula en torno a Aspemir, el vehículo inversor familiar del extenista. Uno de sus grandes activos es precisamente la Rafa Nadal Academy de Manacor.

El proyecto vital de Rafa Nadal

Desde qye arrancó en 2016, la acamedia ha experimentado un crecimiento exponencial tanto en instalaciones como en público, con más de 500 empleados y más de 100.000 visitantes anuales en sus 80.000 metros cuadrados de instalaciones educativas y deportivas. Gracias a este crecimiento, la Rafa Nadal Academy se ha convertido en uno de los centros educativos y deportivos de referencia a nivel mundial, enfocado en capacitar a sus alumnos y deportistas en los mismos valores que han guiado a Rafa Nadal hacia el éxito personal y profesional.

La Rafa Nadal Academy finalizó en 2023 la última fase de expansión de sus instalaciones y actualmente cuenta con una residencia de estudiantes donde se alojan cerca de 4.000 jóvenes al año, una residencia con 95 habitaciones y 10 apartamentos para los más de 10.000 adultos al año que optan por la inmersión en los programas de entrenamiento tenístico y un colegio internacional (Rafa Nadal International School) con más de 450 estudiantes de 45 nacionalidades comprendidos entre los 3 años y los 18 años de edad.

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Las instalaciones deportivas se componen de 45 pistas de tenis (cubiertas y aire libre), 16 pistas de pádel, un campo de fútbol, tres piscinas, centro de fitness, spa y una clínica del deporte que cuenta con la gestión de QuirónSalud para garantizar un buen seguimiento médico de los miles de jugadores que pasan por sus instalaciones. Adicionalmente, la Academia alberga el Rafa Nadal Museum que contiene, además de una zona de ocio con numerosas actividades interactivas, una exposición con algunos de los trofeos más importantes de la carrera de Rafa Nadal así como numerosos objetos icónicos donados por grandes leyendas internacionales de otros deportes.

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