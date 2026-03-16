Perdonan una deuda de 268.000 euros a un matrimonio de agricultores de Lleida: "Son esenciales para la economía y deben estar amparados"

La sección 1 del juzgado mercantil de instancia de Lleida ha perdonado una deuda de 268.007,44 euros a un matrimonio que llevaba más de 15 años en situación de insolvencia a causa, entre otros factores, de una mala campaña de la fruta.

Además, para poder seguir trabajando y hacer frente a las siguientes temporadas, pidieron varios préstamos. Según aseguran, llegó un momento en que no podían pagar las cuotas porque los intereses se iban multiplicando. Ahora, su deuda ha quedado exonerada en el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad. Su abogada, Marta Bergadà, defiende que los agricultores son “esenciales para la economía y deben estar amparados por mecanismos legales que les permitan salir adelante”.

Elevados costes de producción

La pareja afectada explica que en la época en que comenzaron a contraer la deuda habían decidido vender su producción a un comprador con varias fruterías en Barcelona. Esta decisión, aseguran, les impidió exportar, como hicieron otros agricultores que se integraron en una cooperativa.

Además, aquella campaña de la fruta se vio afectada por varias heladas y, según detallan, no tenían seguro para cubrir los daños. Los afectados añaden que en ese momento llegaron al mercado nuevas variedades de fruta, haciendo que las suyas “dejaran de estar tan valoradas”.

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Por su parte, Bergadà señala que la historia de sus clientes refleja “la realidad de muchos agricultores que están en insolvencia por las adversidades meteorológicas, los elevados costes de producción y los escasos beneficios”.