Mutua propondrá en su junta incorporar al consejo a la CEO de Rodilla, María Carceller

El grupo Mutua Madrileña propondrá en su próxima junta de mutualistas el nombramiento como consejera de la actual consejera delegada de Rodilla, María Carceller Arce, según figura en la convocatoria de la junta, que se celebrará el 17 de abril. María Carceller es hermana del presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce. La aseguradora también propondrá a los mutualistas el nombramiento como consejera de Irene Hernández Álvarez, así como renovar los mandatos de los consejeros Jaime Montalvo Correa, Carlos Cutillas Cordón, Rufino García-Quirós García y José Periel Martín. Con estos nombramientos, el consejo de Mutua pasa de 11 a 13 miembros. Asimismo, mejora en paridad, al representar las consejeras un 30% del total del consejo.

Carceller es licenciada en Económicas y Negocios Internacionales por la escuela alemana de negocios EBS. También cuenta con un posgrado por el IESE. Es consejera delegada de Rodilla desde 2012. Anteriormente, fue directora de márketing de Bebidas Carbonatadas en Pepsico, directora de Marketing en McDonald's y ocupó cargos de responsabilidad en Yoplait y Grupo Calvo, entre otras. Fue consejera no ejecutiva de Ebro Foods entre 2017 y 2021 y es consejera de Damm desde 2015. También es consejera de Cacaolat, DISA, Elesa y Rincasa. Rodilla es una franquicia española de comida rápida especializada en bocadillos. Fue fundada en 1939 a partir de un negocio local en la plaza del Callao (Madrid) y en los años 1990 comenzó su expansión a otras ciudades españolas. Desde 2012 forma parte del Grupo Damm. Gestiona más de un centenar de establecimientos, con una facturación superior a los 53 millones de euros.

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Irene Hernández es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Es socia de Impulsa Capital desde 2002. Anteriormente, trabajó 14 años en JPMorgan, ocupando diferentes cargos de responsabilidad. Desde el 2019 es consejera independiente de Ence, mientras que desde 2018 también se siente como independiente en el consejo de Elecnor. Forma parte del consejo de la socimi Saint Croix. Los mutualistas también tendrán que aprobar los tradicionales puntos en este tipo de encuentros, relativos a las cuentas, la gestión del consejo, la retribución anual o la delegación de facultades.