Mercadona abre en Manlleu su primera 'tienda 9' de Catalunya, con un obrador central y más espacio para los frescos

Es el ejemplo de cómo serán los supermercados del futuro, espacios en los que los productos se organizan por procesos, con un obrador central en el que se corta, se envasan o se cocinan, a la vista del cliente, los alimentos que este se va a llevar a casa. Y con más superficie dedicada a los frescos, desde frutas y verduras a carnes, pescados y embutidos, según explicó la semana pasada el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la presentación de los resultados de la compañía en 2025. Roig detalló que este nuevo concepto de establecimiento, bautizado como 'tienda 9', contará a finales de este año con 59 locales por toda España. El primer Mercadona de este tipo de Catalunya ha abierto este lunes en Manlleu, en el Passeig del Ter, y para su construcción se han invertido 8 millones de euros.

La apertura de esta 'tienda 9' ha comportado el cierre de dos establecimientos que la compañía tenía hasta ahora en la calle Pintor Guàrdia, en el mismo Manlleu, y en el vecino municipio de Torelló, porque no acababan de "adaptarse a los estándares de calidad requeridos actualmente", ha indicado la empresa. Tiene una plantilla de 47 personas, todas ellas provenientes de los dos centros que han cerrado.

La idea es avanzar en la fórmula que tanto éxito le ha dado hasta ahora a la cadena valenciana, que tiene claro que su misión "es ser prescriptores para el consumidor, darle asesoramiento sobre cuál es el mejor producto", suele proclamar el presidente. Eso le lleva a ofrecer una cartera limitada de productos, o lo que es lo mismo, un surtido corto en el que tiene un gran peso la marca blanca. Así, de aquí al año 2033, la firma renovará sus 1.672 establecimientos, con una inversión prevista de 3.700 millones.

Entre las principales novedades del nuevo modelo de tienda destaca la reorganización integral del espacio, que, además, favorece la actividad de su plantilla al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo. La centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite, a la vez, dotar de mayor espacio para estos productos en el libre servicio. La 'tienda 9' ofrece, asimismo, "una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua", asegura la compañía

En el ámbito de innovación, la tienda tiene una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de toda la cadena. En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en la tienda. Además, la compañía apuesta por el CO₂ como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

Sección de congelados de la nueva 'tienda 9' de Mercadona en Manlleu (Barcelona) / Mercadona

El horario de apertura de la nueva tienda de Manlleu es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas de octubre a mayo (horario de invierno) y de 9.00 a 21:30 horas de junio a septiembre (horario de verano). Dispone de un aparcamiento de 78 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado y ocho plazas para bicicletas. Además, Mercadona ha habilitado su servicio de compra 'on line' a través de la página web www.mercadona.es.