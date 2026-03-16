La cesta de la compra se dispara: huevos, verduras y café suben hasta un 30%

El bolsillo de los hogares españoles vuelve a resentirse ante el encarecimiento de la cesta de la compra. Algunos alimentos esenciales han registrado subidas de precio de hasta un 30% en el último año, muy por encima de la inflación general.

Esta aceleración refleja tensiones en la oferta global y en los costes de producción, y se sitúa en un contexto donde los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas creció más que la media de precios en España.

¿Qué sube y qué implica para tu economía?

Según el informe definitivo del INE, en febrero de 2026 el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España se mantuvo en una tasa interanual del 2,3%, pero los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron alrededor del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Dentro de ese grupo, algunos productos han experimentado subidas significativamente superiores:

Huevos: lideran la escalada de precios con aumentos próximos al 30% en los últimos doce meses .

lideran la escalada de precios con aumentos próximos al . Hortalizas y verduras: también muestran incrementos relevantes.

también muestran incrementos relevantes. Legumbres verdes, frutas tropicales y café: otros alimentos con alzas por encima de la media general.

Este comportamiento contrasta con ciertas categorías que han moderado sus precios o incluso han bajado en algunos meses, como ocurrió en tramos recientes en aceites y productos específicos.

¿Por qué suben más algunos alimentos?

El aumento de precios en alimentos responde a varios factores estructurales:

Costes de producción y suministro más elevados , incluidos fertilizantes, energía y transporte, que repercuten directamente en las materias primas y productos frescos.

, incluidos fertilizantes, energía y transporte, que repercuten directamente en las materias primas y productos frescos. Condiciones climáticas y shocks globales que pueden reducir cosechas o incrementar los costes logísticos.

que pueden reducir cosechas o incrementar los costes logísticos. Presiones en precios internacionales de productos como café o frutas tropicales que impactan las importaciones.

Estos factores no solo afectan a España: en el conjunto de la Unión Europea, las expectativas de consumidores muestran que los precios de la cesta seguirán subiendo más rápido que el promedio general de inflación en varios países.

¿Cómo afecta al bolsillo de los hogares?

Aunque la inflación general en España se ha ralentizado en meses recientes, el hecho de que algunos alimentos esenciales suban más que otros componentes del IPC significa que los hogares destinan una proporción mayor de su gasto fijo a comida básica, reduciendo el margen para otros consumos. Esta situación es especialmente sensible para familias con ingresos más ajustados, para quienes los alimentos representan una parte significativa del presupuesto mensual.

El Instituto Nacional de Estadística publica regularmente datos detallados del IPC, que se pueden consultar en su web oficial (por ejemplo, el último boletín de precios de consumo IPC febrero 2026 disponible en el sitio del INE) donde se desglosan estos datos por grupos de gasto. Por ello, en un contexto marcado por la guerra en Irán, es importante estar al tanto de cómo la situación internacional puede afectar a los precios y a nuestros bolsillos.