Inquietud en Femcat por un posible salto a la política de Tatxo Benet

“Rechazó la primera embestida y les dijo que no. Pero ha habido nuevas embestidas y no les ha respondido”. Un notable de Femcat habla en estos términos de la insólita situación que vive la fundación empresarial: a finales de enero anunció el nombramiento como presidente de Tatxo Benet, el histórico fundador de Mediapro. Y cuando no han pasado dos meses desde aquel momento, una propuesta de Junts para que Benet sea candidato de la formación al ayuntamiento de Barcelona ha encendido las alarmas en la institución.

Oficialmente, desde Femcat aseguran que no existe ninguna inquietud con el asunto. El propio Tatxo Benet responde taxativamente a las preguntas de EL PERIÓDICO: “Cada cual es muy libre de tenir las inquietudes que quiera, pero soy presidente de Femcat para los dos próximos años, me he comprometido a ello y sería ridículo dejarlo ahora”.

Sin embargo, ni siquiera estas palabras apaciguan el entorno de la fundación empresarial. “Creo que aceptará la propuesta de Junts, porque no nos ha dicho lo contrario”, afirma un destacado representante de Femcat.

¿Qué tiene Tatxo Benet que le haya hecho convertirse en objeto de deseo para la formación que lidera Carles Puigdemont? ¿Por qué al creador del imperio audiovisual Mediapro le tientan desde la arena política? Lo cierto es que Benet ha cultivado a lo largo de su vida un cierto perfil político que dista mucho de la discreción que profesan tradicionalmente los empresarios catalanes en este campo. Tatxo Benet es considerado cercano a Junts, desacomplejadamente independentista y ha vivido con normalidad el hecho de compartir sus opiniones sobre los distintos temas de la agenda pública.

La hemeroteca muestra diversos ejemplos de la facilidad con que Tatxo Benet afronta una cuestión que habitualmente incomoda al empresariado catalán: en 2019 dio a ‘Vilaweb’ este titular: “¿Independentista? Creo que siempre lo he sido?. Un año antes iba en la misma línea en El Nacional: “En este país, que yo sea independentista tiene un coste económico”. El pasado noviembre, el empresario recibía a ‘Nació Digital’, y el titular volvía a mostrar su vertiente política: “No hay nadie que tenga la independencia como objetivo único”.

Tatxo Benet opina

Pero para Benet expresar sus opiniones sobre la 'res publica' no es algo que se circunscriba al terreno de las entrevistas, sino que se ha convertido prácticamente en una rutina a través de su canal en Telegram, que lleva el elocuente nombre “Tatxo Benet opina que…” y que cuenta con más de medio millar de suscriptores. Esta aplicación de mensajería, que ganó predicamento en el mundo independentista en los momentos más candentes del Procés por el uso que hizo de la misma el Tsunami Democràtic, deja evidencias de las opiniones del nuevo presidente de Femcat sobre casi cualquier tema de actualidad, ya sea política española, catalana o internacional.

Cuestionado por esta cuestión, Benet es claro: “Yo soy empresario, no tengo perfil político, ni he estado en ningún cargo, ni institución, ni partido nunca, ni a los 18 años ni a los 68 años”.

Lo cierto es que desde el momento de su nombramiento hubo recelos en la entidad por el perfil político de Tatxo Benet. Según han explicado fuentes de la entidad, hubo una cierta oposición interna a la idea de nombrar al fundador de Mediapro, idea que procedía del ya expresidente Oriol Guixà, del grupo siderúrgico La Farga.

Pero Guixà impuso su criterio y fuentes de la fundación defienden en conversación con EL PERIÓDICO que Benet es un acierto y el perfil “más adecuado en el momento actual”. Estas fuentes, que han pedido el anonimato, recuerdan que el que fuera fundador de Mediapro “tiene el respeto del mundo económico y del mundo institucional del país y es un gran comunicador”. “A Femcat le interesa que su mensaje llegue a la sociedad y hablamos de una persona que va a Madrid y cualquiera le coge el teléfono”, explican. Otras fuentes aseguran que la capacidad de Tatxo Benet para expresarse en público pueden situarle al nivel de otros referentes de las organizaciones empresariales como son Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, o Antoni Cañete, su homólogo en Pimec.

Pero a día de hoy, el décimo presidente de la fundación tiene ahora una propuesta procedente de la política y deberá posicionarse, sabiendo que una realidad complica la decisión: la presidencia de Femcat y la condición de alcaldable a Junts en Barcelona son cargos incompatibles.