Más de 60 euros por dejar el cargador del móvil conectado: los gastos invisibles que vacían el bolsillo de los españoles

Cada año, a la hora de mirar los gastos realizados, aparece alguna sorpresa. Siempre solemos pagar más de lo que pensamos, y eso es una consecuencia directa de algunos malgastos que ya tenemos interiorizados.

La plataforma alemana dedicada a la ayuda en el ahorro, Raisin, ha publicado un estudio donde asegura que los españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros al año siguiendo algunos consejos básicos. Según la empresa, debes ahorrar 416 euros al mes si quieres alcanzar esa cifra.

Gastos hormiga

Lo primero de todo, debes calcular tus gastos fijos y variables y dividirlos en prescindibles e imprescindibles. Después, debes fijar un presupuesto de ahorro mensual ajustado a tus necesidades y, finalmente, reducir tus gastos prescindibles para maximizar tu capacidad de ahorro. Existen algunas aplicaciones que te ayudan a controlar tus desembolsos; uno de los mayores problemas son los gastos hormiga.

Según un artículo de Raisin: "Los gastos hormiga son los desembolsos de pequeña cuantía que haces de forma automática y casi inconscientemente, por lo que son difíciles de recordar. Sin embargo, si los sumas, obtendrás como resultado una importante cantidad de dinero que reduce tu capacidad de ahorro".

Aquí te presentamos ejemplos de los gastos hormiga más comunes, como las compras online. Mucha gente no las necesita, simplemente se ha convertido en su pasatiempo. Otro ejemplo sería la alimentación. Algunos gastos de alimentación también pueden ser hormiga, como el café diario, las cenas a domicilio o los snacks por impulso. Finalmente, podemos considerar las comisiones bancarias por tarjetas o mantenimiento como un gasto hormiga que reduce el saldo mes a mes.

Desperdicio alimentario

Relacionado con la alimentación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su último informe de desperdicio alimentario, arroja los datos de que hasta 1.125,23 millones de kilogramos o litros de alimentos y bebidas se desperdiciaron en España en el 2024. Esto implica que cada persona desperdició 24,38 kilogramos o litros, representando unos 250 euros anuales.

Agua embotellada

Otro gasto innecesario, que muchas familias españolas adoptan sin saber que les está vaciando los bolsillos, es el agua embotellada. Según el medio Report Linker, España en 2023 fue el segundo país del mercado con el mayor consumo de agua embotellada. El volumen de consumo per cápita era de 197 litros, que se traducen en un gasto estimado de 300 euros desperdiciados por persona. Este gasto es absurdo, ya que existe la opción del agua del grifo, pudiendo añadir algún filtro.

Electricidad malgastada

Uno de los gastos que más masa económica nos quita sin darnos cuenta es la electricidad. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), es muy importante no superar la temperatura de 21 °C cuando ponemos la calefacción, mientras que cuando ponemos el aire acondicionado no hay que ponerlo a menos de 26 °C. Esto puede ser crucial para ahorrar mucho dinero.

También recomienda aprovechar al máximo la luz natural, apagando la luz de las zonas ya iluminadas, evitar dejar luces encendidas en habitaciones que no estés utilizando y, lo más importante, sustituir las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tiene una vida útil diez veces mayor, ahorrando más de un 80% de la energía.

Por último, el IDAE hace referencia al nombrado consumo fantasma eléctrico. Este gasto está relacionado con los aparatos que dejas conectados sin usar, como puede ser el móvil. Representa entre el 7% y el 11% del consumo anual, con un coste medio de 67 euros por vivienda.